El Gran Canaria aparta del equipo a su capitán, Javier Beirán

El Herfalife Gran Canaria, rival el próximo sábado en el Palacio de los Deportes el UCAM Murcia, ha decidido apartar del equipo a su capitán, Javier Beirán, en una decisión que ha tomado el entrenador, Porfi Fisac. "He tomado la decisión de apartar a Javi Beirán del equipo porque entendemos la capitanía del Gran Canaria de distintas maneras, y por eso he adoptado esa decisión de dejarlo fuera de este partido; no voy a entrar en más detalles", explicó en la rueda de prensa posterior al encuentro ante el Promitheas Patras en la Eurocup que ganaron los canarios por 93-83.

De momento tampoco está previsto que el campeón mundo con la selección española juegue este sábado en Murcia. Fisac dijo que el 'castigo' era para el encuentro de la Eurocup, sin precisar si el mismo se mantendría también en la ACB, aunque sí afirmó que "esperamos poder reforzarnos y aumentar la plantilla" ya que recientemente también se marchó Della Valle, quien se desvinculó del club para fichar por el Buducnost.

El equipo canario vive inmerso en una montaña rusa a pesar de la calidad con la que cuenta en su plantilla. Por este motivo, Porfi Fisac se encuentra en el ojo del huracán desde hace varias semanas. Al Herbalife Gran Canaria, después de la primera jornada, le ha costado encontrar el pulso competitivo en la Liga Endesa, acumulando varias derrotas por este motivo, y cuando parecía que había enderezado el rumbo, el pasado fin de semana se llevó otro duro palo frente al Baskonia al caer por tan solo cuatro puntos de diferencia.

La reconstrucción del Gran Canaria, tras despedir a Fotis Katsikaris, exentrenador universitario, antes de jugarse el pase en la ´burbuja´ de la Fonteta en junio, no ha comenzado como se esperaba. Los fichajes del base Andrew Albiciy, con pasado en el Morabanc Andorra, el pívot Jacob Wiley o el escolta Frankie Ferrari, han tardado en carburar en un grupo en el que se mantienen figuras como Okoye -quien coincidió con Fisac en el Casademont Zaragoza-, Matt Costello, Javier Beirán o John Shurna. Además, el exterior Amedeo Della Valle ha sido el primer jugador cortado, a la espera de que el conjunto insular acuda al mercado de fichajes.

El Herbalife Gran Canaria es uno de los equipos de la Liga Endesa que más puntos encaja, lo que se traduce también en el segundo quemás diferencia negativa presenta respecto a puntos con -113, por detrás del Acunsa Gipuzkoa Basket. El UCAM Murcia, por su parte, tan solo presenta un -5 en este aspecto, ocupando eldécimo lugar de la clasificación con cuatro victorias y tres derrotas tras siete jornadas.

No obstante, la cara europea del Gran Canaria es bastante diferente, ya que está lejos de los números que presenta en la ACB. En la Eurocup, donde ayer se ganó al Promitheas Patras de Radicevic y Delroy James, exjugadores del UCAM, presenta mejores sensaciones el conjunto canario, lo que contrasta más aún con su dinámica en el campeonato doméstico.