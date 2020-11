Cinco jugadores del Lorca, con pasado en el Real Murcia

Lo peor del partido del próximo domingo que va a enfrentar al Lorca Deportiva y al Real Murcia es que no habrá público. Sin embargo, ese dato no impide la cantidad de alicientes que van a rodear el primer duelo regional del subgrupo B del Grupo IV.

El césped del estadio Artés Carrasco presenta un aspecto lo más parecido a una alfombra tras la resiembra realizada.

Uno de los detalles del partido del domingo es que cinco jugadores del conjunto lorquino van a afrontar este partido de una forma especial por su pasado murcianista. Así, los porteros Alberto Hortal y Iván Martínez, el centrocampista Higgins, el extremo argentino Marcos Legaz y el atacante y capitán Andrés Carrasco han llevado en una u otra época, el escudo del Real Murcia. Este último va a tener la oportunidad de debutar esta temporada tras haber estado ausente los tres partidos disputados por sanción.

Tan solo hay un punto de diferencia. El Lorca Deportiva tiene dos, pero en tres partidos. y el Real Murcia, uno, en un partido.



El partido lo da La 7

Una buena noticia para los aficionados, ya que no se podrá entrar al estadio, es que el partido lo va a emitir La 7. La televisión regional está a punto de cerrar un acuerdo con la entidad que preside Hugo Issa, no solo para ofrecer de este encuentro si no también para que el logo de la cadena pública aparezca en la camiseta del Lorca Deportiva.



Issa, denunciado

Issa, presidente de la entidad lorquinista, no ha querido profundizar mucho en torno a esa presunta imputación tras la denuncia interpuesta por el Pulpileño, que sigue defendiendo que se ocultaron dos positivos antes de la disputa del play off de ascenso a Segunda B. «Ellos sabrán lo que hacen. Ya nos dieron la razón y nos la seguirán dando porque hicimos las cosas bien. Nunca se ocultó nada. El Pulpileño debería centrarse en ganar los partidos en el campo y no en los escritorios. No han podido conseguir nada por vía deportiva, ahora lo hacen por la otra».