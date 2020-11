El Real Murcia sale de la cuarentena

Nueva Condomina ya es una zona libre de virus. Los tres jugadores del Real Murcia que llevaban casi dos semanas confinados tras dar positivo por coronavirus ya han superado la enfermedad. Así lo comunicó ayer el club murcianista. Tras someterse a nuevas pruebas de diagnóstico, los tres afectados dieron negativo, lo que da un respiro a Adrián Hernández, que el pasado domingo en el debut frente al Sevilla Atlético no pudo contar con tres de sus piezas llamadas a ser básicas. Álvaro Moreno, Antonio López y Mario Abenza, que han tenido que guardar cuarentena tras verse contagiados, superaron ayer con éxito los test, por lo que a partir de hoy ya podrán volver a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros.

Con estas nuevas altas, Adrián Hernández ya podrá disponer de toda su plantilla para el encuentro del próximo domingo ante el Lorca Deportiva en el Artés Carrasco. Además, estas novedades dan un respiro al técnico grana, que para el debut frente al Sevilla Atlético tenía una defensa justa de efectivos. Habrá que esperar a ver cómo evoluciona la semana y si a los tres futbolistas ya recuperados del covid no les pasa factura el contagio físicamente para saber si de un golpe accederán al once titular murcianista. Tanto Álvaro Moreno como Antonio López tienen a priori las papeletas para ser la pareja de centrales del Real Murcia en este inicio de temporada. Inclusos con los murcianos ya recuperados, Adrián Hernández también tiene más posibilidades de poder apostar por la defensa de tres que ya utilizó en el encuentro de la primera jornada, donde se empató a un gol con el Sevilla Atlético. De seguir con ese sistema, que ya fue un recurso muy utilizado el pasado curso, Edu Luna, Antonio López y Álvaro Moreno podrían compartir sitio en el once titular.

Otro de los jugadores que recupera Adrián Hernández es Mario Abenza, que también dio positivo en las pruebas de diagnóstico llevadas a cabo hace dos semanas y que obligaron a suspender el encuentro de la segunda jornada frente al Betis B. El centrocampista tendrá que dar un paso al frente para ganarse su sitio en el equipo. El domingo fueron Youness y Yeray los elegidos por el cuerpo técnico para frenar a los sevillistas, aunque el juego del segundo dejó muchas dudas.

Con Edu Luna, Antonio López y Abenza recuperados, el Real Murcia, que ayer disfrutaba de jornada de descanso, regresará hoy a los entrenamientos. Los granas visitarán el domingo el Artés Carrasco, donde intentarán conseguir su primera victoria del curso después de empatar ante el Sevilla Atlético y de ver cómo sus dos primeros compromisos, ante Recreativo Granada y Betis B, eran aplazados por el coronavirus.