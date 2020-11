Mari Romero peleará por el título de la WBC a puerta cerrada

La boxeadora murciana Mari Carmen Romero peleará el próximo viernes en la localidad francesa de Douai por el Título Internancional de la WBC en el peso Supergallo. Será el primer combate profesional para la lumbrerense desde que el pasado mes de enero se proclamó campeona de Europa en una velada que se celebró en su pueblo natal. En esta ocasión lo hará a puerta cerrada contra la francesa Segolene Lefebvre, que tiene un récord de 13 victorias y ninguna derrota. El cinturón verde de la WBC es el paso previo para poder luchar por un Campeonato del Mundo, que es el objetivo de la púgil murciana.

«Hace dos semanas que mellamaron y no me lo pensé dos veces. Lefebvre iba a pelear con otra francesa, pero se lesionó y recurrieron a mí. He aceptado pese a tener muy poco tiempo para prepararme porque nunca he dejado de entrenar», afirmó Mari Romero a esta Redacción. La pandemia del coronavirus rompió muchos de los proyectos que tenía la lumbrerense para este año: «Tenía muchas peleas previas, alguna de ellas en Estados Unidos, pero no ha podido ser. Ahora ha surgido esta oportunidad y no la he querido dejar pasar pese a que voy a pelear fuera de casa», puntualizó.

Romero, que tiene un récord de seis victorias y dos derrotas como púgil profesional, explicó que «lucharé a primera hora de la tarde porque allí tienen un toque de queda muy duro. Va a ser raro hacerlo sin público, pero será histórico y espero regresar con otro título», terminó diciendo la murciana, que viajará mañana jueves a Francia.