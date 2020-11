Fermín Aldeguer dará el salto a Moto2 el próximo año con la mirada puesta en el Mundial

El piloto murciano Fermín Aldeguer dará el próximo año el salto a la categoría de Moto2 después de conquistar en 2020 el Campeonato de Europa de Superstock 600. El joven de La Ñora, que tiene solo 15 años de edad, competirá con el equipo Speed Up, con estructura en el Mundial, donde tiene puesta la mirada en 2022, cuando ya tenga la edad mínima exigida.

Aldeguer, acompañado por su manager, el valenciano Héctor Faubel, y Mariano Albaladejo, de Gesa Mediación, la empresa que le patrocina, ha admitido que "mi sueño es llegar al Mundial y cada vez lo veo más cerca y con posibilidades. El año que viene lucharé por ganar el Europeo de Moto2 para en 2022 dar el salto", ha afirmado. "Le hemos buscado una opción de futuro en un equipo con estructura en el Mundial", ha puntualizado el expiloto de Lliria, subccampeón del mundo en 2007, quien también ha avanzado que Aldeguer será reserva de cuatro pilotos de esta escudería italiana, que cuenta en la actualidad con el valenciano Jorge Navarro, el próximo año, con lo que tendrá también posibilidades de debutar ya en el Campeonato del Mundo y de tener plaza de invitado en algunas carreras de 2021.

"Ha sido una temporada muy atípica, pero la ha resuelto bien. Tiene quince años y ha asumido la presión en todas las carreras", ha afirmado Faubel sobre Aldeguer, a quien ha calificado "como un trabajador nato que hace casi todo lo que se dice. Es un ganador nato. Aunque este año ha ganado, el futuro va a ser complicado, pero es un currante", dice.



Siete carreras ganadas

Aldeguer, que ha ganado siete de las doce carreras del Europeo de Superstock, ha hecho un balance de su título: "Las primeras carreras las gané todas, pero de repente nos empezamos a encontrar problemas y se hizo complicado, pero en ningún momento dejamos de trabajar y de luchar". Fue en las últimas citas donde comenzaron las caídas por algunas maniobras de su máximo rival, Álex Toledo, donde se vio perjudicado: "Ya en la segunda carrera de Aragón tuve un toque con él y me fui al suelo, pero fue un lance de las carreras. En Valencia, en la primera prueba, intentó adelantarme por un hueco difícil y nos fuimos los dos fuera, y en la segunda no me gustó la maniobra que realizó. Yo planteé para adelantarle en la última vuelta, como así fue, pero me dio un toque y después dirección de carrera vio que la maniobra era peligrosa y le penalizaron. Tras las carreras hablamos porque, además, somos amigos fuera de la pista, y quedamos muy bien".

Aldeguer, por su envergadura, se subirá directamente a la Moto2 y no pasará por la Moto3, donde correría en clara desventaja con otros pilotos. Con apenas dos años comenzó a subir en moto debido a la afición de su padre y con seis ya comenzó a competir. Ha ido subiendo escalones hasta llegar al Europeo y este fin de semana volverá a competir para cerrar la temporada en el Campeonato de España, que celebrará la última prueba en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

Mariano Albaladejo, por su parte, ha afirmado que la próxima temporada continuará apoyando al piloto murciano. "Yo no era motero hasta que empecé con ellos", ha recordado un empresario vinculado al fútbol que también ha mandado palabras a ánimo para la hostelería "en estos momentos tan complicados".