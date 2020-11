El FC Cartagena se luce en la maratón de octubre

El Cartagena ya ha superado la 'maratón' de cinco partidos que tenía que disputar en las dos últimas semanas del mes. Después de ello, toca hacer balance. El inicio del FC Cartagena ha sorprendido a todos gratamente. Las primeras jornadas fueron difíciles, eso hizo propagar el pensamiento de que el Cartagena no estaba hecho para esto. Muy pronto se sembró la semilla de la desconfianza y surgieron las dudas, pero durante este mes de octubre los albinegros le han perdido el miedo a la categoría. Tras conseguir sus dos primeras victorias, les tocaba afrontar una prueba complicada.

El conjunto de Borja Jiménez se enfrentaba a la primera prueba de fuego en Segunda División. Tenía que hacer frente a cinco partidos en apenas 14 días, con todo lo que eso conlleva: no hay suficiente tiempo para entrenar, rotaciones, desgaste físico y la máxima exigencia en todos los partidos. El primero de ellos, frente a un rival muy complicado: el Fuenlabrada de Sandoval. La sorpresa saltó cuando el conjunto local se adelantó en el marcador gracias a un gol de Rubén Castro. El canario estaba de dulce y firmó su segundo gol en liga. Al Cartagena le pudo la euforia y justo en la siguiente jugada, bajó de nuevo a la tierra. El Fuenlabrada empató el partido gracias a un gol de Franchu que definió muy bien dentro del área.

Los departamentales consiguieron el primer punto de la 'maratón'. Después de superar ese primer puerto de montaña, llegaría uno de los grandes: la UD Almería. El conjunto de José Gomes llegaba necesitado de puntos, inmerso en una crisis de juego y resultados. El guion se iba a repetir: Rubén Castro abrió la lata con un gol espectacular a pase de Gallar y el Cartagena esta vez aguantó bien el tipo, pero no pudo mantener la ventaja inicial y Umar Sadiq hizo el empate en la segunda mitad. El Cartagena sumó otro punto frente a uno de los rivales que estarán en la parte alta de la tabla.

El próximo envite sería contra Las Palmas: el Cartagena pasó por encima del conjunto de Pepe Mel consiguiendo una gran victoria por 3-0, la primera de este particular 'Tourmalet' de partidos. El conjunto pío-pío no pudo con la pegada albinegra. Rubén Castro puso en práctica la ley del ex e inauguró el marcador desde el punto de penalti. Álex Martín puso el segundo gol con un gran testarazo, asistencia de Álex Gallar mediante, antes del descanso. Carrasquilla selló la goleada con un gran disparo que no pudo detener el portero.

Sin tiempo para digerir la victoria, y sin Gallar por la 'cláusula del miedo', el Cartagena llegó a Girona y encajó una derrota por 2-1 en un partido muy disputado. Empezó por detrás en el marcador gracias al gol de Sylla, que adelantó a los locales. Rubén Castro volvió a marcar para poner la igualada antes del descanso. Cuando parecía que mejor estaba el conjunto albinegro, llegó una jugada con polémica: Forniés era expulsado con roja directa por un manotazo a Cristóforo. El Cartagena afrontó el resto del partido con un jugador menos y aguantó bien el tipo, incluso teniendo jugadas de peligro. Sylla puso la estocada definitiva al marcador marcando el segundo tanto para el conjunto gerundense. Los de Borja Jiménez no dejaron de intentarlo, pero sin suerte. Antes del pitido final iban a sufrir otra expulsión, la de Álex Martín.

Frente al Albacete, el Cartagena pasó como un rodillo por encima de un Albacete que se vio incapaz de batir la pegada del conjunto albinegro. Rubén Castro y Andújar pusieron los goles, Álex Gallar y Elady, las asistencias. El canario marcó un doblete, consiguiendo ya siete goles en liga. Con esa victoria, el Cartagena firmaría ya 8 puntos de 15 disputados, siendo el 5º mejor equipo de esta serie de partidos solo por detrás de Mallorca, Girona, Leganés y un Lugo imparable desde la llegada de Mehdi Nafti.



Trío de ases

El Cartagena parece estar tocado por la magia o por la suerte, pero lo cierto es que se basa en la pegada que tienen tres hombres arriba: Elady, Álex Gallar y Rubén Castro. El ariete canario ha marcado en los últimos cinco partidos, el último con doblete incluido. El Cartagena ha hecho 9 goles en estas dos semanas frenéticas de fútbol, y 6 de ellos han venido de las botas de Rubén Castro. Se hace innegable la aportación ofensiva del experimentado delantero canario. Gallar y Elady hacen un tándem perfecto en la parcela ofensiva: el catalán ha sumado tres asistencias en estos partidos, y además cuenta con un excelente golpeo a balón parado para colgar balones.

Borja Jiménez ha tenido que tirar de rotaciones en estos partidos, pero siempre ha mantenido a dos hombres clave: Marc Martínez y Rubén Castro. Han jugado todos los partidos, y se han hecho una parte indispensable del once para el técnico abulense. Borja Jiménez ha ido introduciendo muchas variantes en estos cinco encuentros.

En la defensa, ha ido rotando los laterales de David Simón y De la Bella con Forniés y Delmás, a priori con menor protagonismo. En el centro del campo, el doble pivote ha ido cambiando entre Carrasquilla, José Ángel, Aguza y Clavería. Los cuatro han firmado partidos muy serios, alternando pareja en el centro del campo según las características del rival.

Gallar también ha sido indiscutible, pese a que en Girona no pudo jugar por su situación contractual. Berto Cayarga y Nacho Gil han estado repartiéndose minutos mientras que Álex Gallar y Elady cogían más galones, aunque también ha habido tiempo para ver a William, que se retiró lesionado en Girona. El técnico albinegro ha exprimido sus recursos al máximo y tiene a su disposición una plantilla cuyo papel no quiere ser testimonial. El Cartagena quiere dar mucho que hablar.