El Palmar se lleva el derbi capitalino tras arrollar al Plus Ultra en los minutos finales

El Plus Ultra recibió en casa a El Palmar en un encuentro en el que la igualdad de ambos conjuntos no se reflejó en el marcador. Los locales controlaron el juego durante la primera mitad, pero no fue hasta la segunda cuando materializaron las ocasiones en gol. La remontada visitante a falta de diez minutos desfiguró al Plus Ultra, lo que fue aprovechado por El Palmar para matar el partido y certificar la victoria con tres goles más.