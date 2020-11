Oro, plata, plusmarcas y buen papel del UCAM Cartagena en el Nacional sub-20

El UCAM Cartagena participó en la final A del Campeonato de España de clubes sub-20 que se celebró en la pista de atletismo de la ciudad, mientras que el femenino viajó hasta Castellón.

Las féminas se midieron a Playas de Castellón, Cueva de Nerja-UMA, Image FDR, At. Intec-Zoiti y AD Marathon, mientras los hombres lo hacían al Playas de Castellón –donde otro de los atletas de la Región, Fernando Jesús Alabau, participaba en 100 ml y 4x100–, Go Fit Athletics –con Pedro Conesa en 5.000 metros marcha–, Cueva de Nerja-UMA, CD Surco Lucena, Atletismo Delsur y At. Intec-Zoiti.

Los dos representantes en clubes de fuera de la Región acabaron en posiciones de podio. Fernando Jesús Alabau contribuía al título nacional por clubes para el club castellonense, siendo segundo en 100 (11.02), mientras que Pedro Conesa se colgaba la plata con el Go Fit, sumando a nivel individual el triunfo en 5.000 marcha (21:43.92).

Por su parte, Francisco Plana defendía los colores del UCAM Cartagena y mejoraba su propia plusmarca regional sub-20 en martillo (6kg.), con un lanzamiento de 58,98 metros que mejoraba sus 58,92 del pasado 15 de febrero en Lorca.

El UCAM Cartagena acariciaba el podio por clubes en esa cita masculina, acabando en cuarto lugar con 72 puntos. En el apartado femenino, fue sexto el club cartagenero con 50 puntos.

En ambos campeonatos se siguieron estrictos protocolos sanitario, con toma de temperatura al acceder a las instalaciones a cada uno de los participantes, así como mantener la distancia de seguridad.