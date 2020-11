Fermín Aldeguer, el número 1 de Europa

El murciano Fermín Aldeguer, de 15 años, se proclamó ayer campeón de Europa de motociclismo en la categoría de Superstock 600 de Moto2 al imponerse en la última prueba que se celebró en el circuito Ricardo Tormo de Valencia.

El piloto de La Ñora, patrocinado por Gesa Mediación, no dejó pasar la ocasión de imponerse en la última prueba del trofeo continental para logar el título con una nueva victoria. Le valía con ser cuarto, pero a pesar de sus 15 años y que siempre tuvo la carrera controlada, su enorme ambición le impidió dejar pasar la oportunidad de sumar su séptimo triunfo de la temporada en las once pruebas puntuables.

Álex Toledo, su gran rival en la doble cita de Valencia, fue cuarto en la jornada del sábado, mientras que Fermín fue segundo –ambos se cayeron merced a que el catalán tocó la moto del murciano por detrás–, y ayer, en la jornada final, se tuvo que conformar con el segundo puesto –fue penalizado con 3 segundos por una maniobra irregular en su intento por adelantar al murciano–.



Un año con siete triunfos

El joven Aldeguer estuvo tan cómodo sobre el circuito de Valencia que acabó en el séptimo puesto, por delante de ocho pilotos de Moto2 –motos que no son de serie, están preparadas para la competición, todo lo contrario que las Superstock–.

Fermín Aldeguer se proclamó campeón de Europa con 246 puntos y su más directo rival, Álex Toledo, que le puso en aprietos en las dos últimas citas, finalizó segundo con 228.

«Sé que después de lo que había sucedido en las tres carreras de Motorland, en Aragón, había algunas personas que pensaron que igual me ponía nervioso o podía fallar. Es comprensible, pero tanto yo como todo mi equipo éramos conscientes de que solo una caída podía evitar algo por lo que tanto hemos luchado. Nos sentíamos fuertes, teníamos muchas ganas y no estábamos dispuestos a dejar escapar la ocasión de ser campeones», dijo Fermín Aldeguer, que añadió que «estoy feliz y aunque parezca que el triunfo es de un piloto y su moto, no es así. Detrás de la victoria hay un gran grupo de trabajo y patrocinadores como Gesa Mediación, Primafrío, Disarp, etc», comentó el piloto de La Ñora.