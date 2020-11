Adrián Hernández: "Hemos competido bien y ya estamos metidos en la liga"

Adrián Hernández destacaba que el plan del partido llevado a cabo ayer «lo veníamos entrenando varias semanas». «Queríamos la presión alta y apretar en la salida de balón», añadia, para decir después que «no ha estado mal». «En nuestro campo no hemos sido capaces de sostener a Carlos Álvarez, que nos ha hecho mucho daño. Por ello hemos cambiado el plan para que no estuviera tan cómodo por dentro».

«Las pérdidas de balón no forzadas es lo que menos me ha gustado», comentaba, elogiando al Sevilla Atlético: «En transiciones es un equipo mortal. Técnicamente de los mejores de la categoría. No les puedes dejar espacios, porque te matan». «Cuando hacíamos lo que habíamos hablado hemos creado cierto peligro, pero me esperaba más de los últimos diez o quince minutos, en los que nos ha faltado chispa», explicaba Adrián Hernández en la rueda de prensa posterior al encuentro frente al Sevilla Atlético.

Al ser preguntado por el valor del punto, se limitó a indicar que «es un punto, ni una victoria ni una derrota. Al final de la primera parte hemos sufrido, ya la segunda parte ha estado más igualada. En ciertos momentos hemos tenido controlado el partido, pero nos ha faltado chispa. Los cambios no han ayudado a mejorar», comentaba, insistiendo que el Sevilla Atlético «no es un rival sencillo». «Veníamos con malas sensaciones por los aplazamientos y hemos sabido competir bien. Lo importante es que ya estamos de lleno en la competición», continuó explicando. «El equipo tiene que ir mejorando poco a poco y haciéndolo mejor cada día», concluía el técnico murcianista.