Un rodillo que ilusiona

No era ningún espejismo. No era una casualidad. Este equipo está desatado y va muy en serio. El Cartagena tenía la difícil tarea de reponerse de la derrota del pasado martes ante el Girona en Montilivi en menos de cuatro días. Y vaya si lo hizo. Los albinegros golearon al Albacete con un soberbio primer tiempo en el que dejaron el partido encarrilado con tres goles. El conjunto de Borja Jiménez ilusiona por encima de lo esperado y duerme en los puestos de play off.

Borja volvía a salir con todos los futbolistas teóricamente titulares, a excepción de las bajas. En la defensa, Andújar volvía a la convocatoria y a la titularidad después de haberse perdido el encuentro de Girona por molestias. A su lado en el eje de la zaga repitió Rhyner, que después de debutar en Montilivi tuvo que suplir la baja de Álex Martín. También volvía al once De la Bella en el lateral izquierdo. En la medular, repetía Carrasquilla, pero esta vez con Clavería acompañándole. En la zona ofensiva, volvía a aparecer Álex Gallar, que no pudo jugar en Girona por la cláusula del miedo, mientras que Nacho Gil, Elady y Rubén Castro completaron el ataque.

Enfrente, un Albacete que llegaba de encadenar cuatro jornadas consecutivas sin ganar después de un inicio que le hundió en el fondo de la tabla.



Un auténtico rodillo

Tenía que levantarse rápido el Cartagena después de haber caído a la lona de Montilivi y habiendo frenado la racha de resultados que estaba atravesando. Es por ello, que los de Borja salieron intensos y motivados a morder desde el minuto uno. Clavería probaba fortuna desde lejos con una falta cometida sobre Rubén Castro cuando no se habían superado los tres minutos de juego, pero Tomeu Nadal desvió bien el disparo del centrocampista albinegro. Perdonó una, y no perdonó más el Cartagena. Teniendo el control del juego y la iniciativa del encuentro en todo momento, no iba a esperar para hacer el primero con una jugada en la que participaron todas las líneas del equipo. Marc envió por alto el balón hacia la banda, donde David Simón tocó con la cabeza para dársela a Gallar. El extremo se marchó en velocidad pegado a la línea de cal y vio por dentro a Elady, que recibió y tuvo la pausa necesaria para frenarse, girar y ver solo a Rubén Castro. Cuando recibe el canario dentro del área en ventaja no es del todo difícil conocer el desenlace. Pausa, encontrar espacio, armar la pierna y para dentro. Era el tanto con el que abría una vez más el marcador y el sexto esta temporada para el killer albinegro. Pudo incluso llegar el segundo de la tarde para él solo dos minutos después en un balón en profundidad que le cedió Elady, pero cayó en fuera de juego.

Trató de reaccionar el Albacete, pero siempre de forma tímida y sin inquietar en exceso la portería de Marc. Una de las más claras, la jugada de Álvaro Jiménez por la izquierda en la que tras marcharse y llegar a línea de fondo, puso un centro que encontró Boyono en el segundo palo, pero el central no puso dirigir el balón a meta. También llegó poco después un remate de Zozulia que se marchó desviado. Con el control balón y siendo dueño del encuentro, el Cartagena fue en busca del segundo. Elady no pudo concretar el remate después de una buena combinación en la frontal, pero la diferencia en el marcador se iba a ampliar por alto. Álex Gallar botaba una falta cometida en tres cuartos de campo sobre Carrasquilla y Andújar se levantaba por encima de todos para meter la cabeza y hacer el segundo, estrenándose como goleador esta temporada.

Ponía tierra de por medio el conjunto de Borja y el Albacete no quería marcharse al descanso con tanta diferencia en el marcador. Trataron los manchegos de recortar distancias, pero lo que iba a terminar llegando iba a ser el tercero. De nuevo Gallar como cabeza pensante y de nuevo Rubén Castro como ejecutor, la pareja de moda se iba a salir de nuevo con la suya. Balón en la frontal, desmarque, pase en profundidad y definición sin piedad para volver a perforar la portería. Siete goles para el pichichi de la categoría y tres cero al descanso.



Cambio de ritmo, otro partido

Tras el paso por vestuarios, el Cartagena bajó de forma considerable el ritmo del encuentro y trató de estar ordenado para guardar fuerzas. Eso sí, lo hizo en la última media hora, porque en el primer tramo del segundo tiempo pudo ampliar la ventaja. Rubén Castro pudo hacer el 'hat-trick' hasta en dos ocasiones. Primero, con una contraen la que David Simón llegó a posición de centro y buscó al delantero canario que, con el defensa encima, consiguió sacar un remate mordido que se hubiera colado si no llega a ser por la buena intervención de Tomeu. Después, con un pase en profundidad con el que se quedó solo delante del arquero y en el que logró enviar el balón al fondo de las mallas. Sin embargo, había arrancado en posición antirreglamentaria y el tanto fue anulado. También la tuvo Gallar en una jugada llevada por Nacho Gil en la que Tomeu se tuvo que emplear a fondo para sacar el disparo del extremo catalán.

Fue a partir de ahí cuando el Albacete empezó a crecer en el encuentro y a generar peligro sobre la portería de Marc. Y lo hizo especialmente a raíz de mover el banquillo. De hecho, cuando saltaron Liberto y Chema solo hizo falta una jugada para que el conjunto manchego se metiera en el partido. En su primera acción sobre el campo, Liberto recogió el balón dentro del área y logró batir a Marc Martínez definiendo abajo con la pierna izquierda. Quedaba aún cerca de media hora por delante y, por supuesto, iban a tratar de lograr la hazaña. Poco después del tanto, una nueva jugada por la izquierda terminaba con un disparo potente al que tenía que reaccionar el guardameta albinegro.

Fue la primera vez que el Cartagena estaba siendo inferior y estuvo a punto de pagarlo, porque a falta de un cuarto de hora, pudo llegar el segundo. Liberto remató un centro desde la derecha y cuando prácticamente se cantaba el gol, Marc sacó una mano providencial para evitar el tanto del Albacete. Con la entrada de Aguza, el conjunto de Borja logró frenar la hemorragia y el Albacete se fue diluyendo poco a poco hasta agotar las fuerzas.

De esta forma, el Cartagena vuelve a la senda de la victoria y duerme en puestos de ascenso a Primera que, si bien puede ser anecdótico, demuestra el nivel que está cogiendo este equipo.