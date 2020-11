El Lorca Deportiva recupera a Hortal y Marcos Legaz tras superar el coronavirus

El Lorca Deportiva afronta la tercera jornada de liga en el grupo IV de la Segunda División B esta tarde, a las seis, en la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Sevilla, ante el Betis B, con la intención de lograr la primera victoria de la temporada tras cosechar una derrota, en Córdoba (1-0), y un empate, la pasada jornada ante el Ejido (2-2). Los locales solo han disputado un partido. Hace dos semanas perdieron (3-0) ante el Ejido, mientras que la pasada no lo hicieron ante el Murcia.

Los lorquinos han partido de Lorca a las siete de la mañana rumbo a Sevilla. Distan casi 500 kilómetros, pero la economía de la directiva que preside el argentino Hugo Issa no está muy boyante, sin socios, ni taquillas ni casi nada de ingresos. Todo sale del riñón del mandatario lorquinista.

El técnico vasco, Iban Urbano, quien sabe no cuenta con el beneplápito de la propiedad del club, pero que se aferra a su contrato, no puede contar con el delantero Andrés Carrasco, quien cumplirá su tercer y último partido de sanción. Tampoco con el lesionado Matias Nizzo. La voz cantante la lleva el hombre de confianza de Issa, Antonio Mur, quien ejerce de segundo entrenador.

Los positivos por covid, según el Lorca Deportiva, el meta Alberto Hortal y el extremo Marcos Legaz, han dado negativo en el test realizado el pasado jueves. Hortal estará, aunque sea en el banquillo.

No se prevén cambios importantes con respecto a la pasada semana. Iván Martínez seguirá en la portería. El cuarteto defensivo compuesto por Emilio Iglesias en la derecha, Sergio Rodríguez en la izquierda, con Baroni y Galiano en el centro. No se descarta que Nacho Pastor ocupe la plaza de Baroni, quien no está teniendo actuaciones afortunadas. Por delante, un trivote, con Pablo Serrano, Higgins y Marconato. Por la derecha, Luismi y Oliva por la izquierda. En punta, el belga Musoni.