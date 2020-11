Lima emprende una campaña solidaria a través de las redes sociales

Augusto César Lima, pívot del UCAM Murcia CB, ha convertido en viral en la red social Twitter una campaña para ayudar a todas esas personas que como consecuencia de la crisis originada por el coronavirus no tienen en estos momentos para comer. El jugador brasileño lanzó el siguiente mensaje a través de su cuenta personal. "Si por la situación que vivimos no puedes trabajar y no tienes para comer, no dudes y no tengas vergüenza de escribirme. Por privado. Un paquete de fideos, arroz, pasta, leche o algo voy a tener para ofrecerte€ Siempre!! No te vayas a la cama y mucho menos tus hijos, sin comer. ¿Quién más se suma? Entre todos podemos, cuenta conmingo".





A menudo utilizamos twitter para criticar, pero ¿qué tal si lo ulitilizamos para ayudar a la gente que más lo necesita? Quiero comenzar una campaña para proporcionar alimentos a las familias más necesitadas ¿Quién se suma? pic.twitter.com/8Xd3Jtql3X — Augusto Lima (@AugustoLima7) October 31, 2020

Ei! Augusto no tengo el placer de conocerte, pero si de verte jugar..!Cuenta conmigo y piensa como podemos hacer algo, y prometo "reclutar" para la causa a muchos de mis jugadores..!

Un saludo. — Borja Jiménez (@BorjaJimenSaez) October 31, 2020

Cuenta conmigo bicho ?????????? — Miguelín (@11miguelin11) October 31, 2020

Contad conmigo aunque sea desde Italia — Alejandro Yepes (@alexciezano) October 31, 2020

? ????? I'm with you Big Dog. — Sadiel Rojas ????? (@sadielrojas) October 31, 2020

a esta campaña liderada por el jugador de baloncesto diciendo que "no te conozco de nada, solo de verte jugar, pero cuenta conmigo". Miguelín, capitán de ElPozo, también se ha sumado a esta iniciativa que a título personal ha realizado Lima, al igual que el internacional murciano de fútbol sala Álex, que en la actualidad juega en Italia. El capitán del UCAM , Sadiel Rojas, también se ha alineado con la causa.