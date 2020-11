Chemi, el portero goleador

El Jimbee Cartagena se reencontró con la victoria (6-0) tras dos jornadas sin hacerlo en un partido que resultó más fácil de lo previsto ante un Córdoba que llegaba crecido por los resultados obtenidos ante equipos fuertes de la categoría, pero que en este choque fue superado en todos los aspectos por los pupilos de Duda, que llegan al parón liguero con buenas sensaciones, sumando así tres victorias, dos empates y una derrota en las primeras siete jornadas. El protagonista del choque fue el guardameta de Mazarrón Chemi, que consiguió tres goles en el partido.

Nada más empezar el encuentro, el Jimbee consiguió dar el primer susto al Córdoba en una triangulación entre Andresito, Solano y Juanpi, pero este último no llegó a rematar en posición óptima para marcar. Esto ocurrió a los 12 segundos. Los rojiblancos se hicieron con el control del balón. A los dos minutos volvía a avisar el equipo local con un doble remate que repelió el cancerbero cordobés Prieto. Los verdes, por su parte, no conseguían hilvanar la primera jugada hasta los cuatro minutos, pero una vez que se despojaron de la presión local, también llevaron peligro al marco de Chemi, tal y como ocurrió en una contra donde Mellado se vio obligado a hacer una falta al borde del área viendo así la tarjeta amarilla. Conforme avanzaba el crono, era el conjunto de Josan González el que iba adquiriendo protagonismo en el juego, llegando el choque a una fase de ataques alternos, equilibrándose así la balanza del juego, donde cualquiera podía marcar. Esto ocurrió en el minuto 8, cuando el Jimbee ejecutó una falta ensayada en la que Jesús chutó al fondo de las mallas, poniendo así el 1-0 en el marcador. No obstante, y tras el primer tanto, el juego siguió equilibrado, aunque la intensidad disminuyó. El beneficiario de que el balón fuera más lento era el Jimbee, que se iba llevando el partido a su terreno. Esto se acentuó aún más a los 11 minutos, cuando Marinovic hacía el segundo para los locales con un testarazo desde la izquierda, batiendo por bajo a Prieto. El equipo de Duda ya jugaba a sus anchas en la pista, y el Córdoba entraba en nebulosa, por lo que el técnico visitante utilizó su tiempo muerto a los 12 minutos, que sirvió para que no entregaran tan pronto el encuentro. En los minutos finales del primer tiempo, las defensas de ambos quintetos se mostraron más férreas y el factor sorpresa quedó anulado. Pero toque a toque, el Jimbee siguió llegando con asiduidad hasta el marco contrario, pero sin el suficiente acierto hasta que llegó el 3-0 a los 17 gracias a la rapidez de Chemi, quien enchufó un disparo desde su área cuando el Córdoba al completo estaba volcado en el ataque con portero-jugador. Con el 3-0 los visitantes trataron de acortar distancias para entrar en el partido, pero los de Duda gestionaron notablemente la presión del ataque andaluz, llegando al descanso con una cómoda renta que daba cierta confianza para afrontar la segunda mitad.

Tras el paso por vestuarios, el choque se reanudó con una amarilla a Duda por hacer indicaciones a los árbitros y el juego siguió con ataques alternos en ambas metas. Andresito perdonó a los 22 minutos, rematando fuera con todo la portería para él. Mientras tanto, los visitantes trataban de replicar como podían en las inmediaciones de Chemi, pero sin apenas peligro. Únicamente destacó que a los 26 minutos el visitante Del Moral pudo acortar distancias tras una contra en la que su remate salió fuera. En esta segunda parte, el Jimbee recurrió a los espacios diagonales en largo para buscar la espalda de la zaga andaluza y ser más vertical. Pero precisamente el cuarto gol del Jimbee llegó en una asociación donde Marinovic culminó la jugada batiendo a Prieto a los 27 minutos de juego.

El choque quedó muy encaminado para los rojiblancos con ese 4-0 cuando aún restaba 13 minutos para la conclusión. El técnico visitante buscó la reacción de su equipo utilizando el portero-jugador a partir de los 29 minutos. Pese a ello, el Jimbee se sintió muy cómodo teniendo el control del balón. A los 31, el visitante Saura, unionense que la próxima semana se estrenará como internacional absoluto, estrelló un balón en uno de los postes de Chemi, pero acto seguido el propio cancerbero hacía el 5-0 desde su área aprovechando que el Córdoba jugaba sin portero fijo. Los visitantes, pese a la contundencia del marcador, insistieron en el portero-jugador, mientras que los locales mantenían el balón sin apuros y sin exponer demasiado. De hecho, el sexto de los locales volvió a ser obra de Chemi, que de esta forma firmó su hat trick a los 35 minutos de juego.

Desde este minuto y tras el tiempo muerto de Josan, el Córdoba desistió de jugar con portero-jugador, dando minutos a su cancerbero suplente Cristian, quien volvía a jugar después de casi un año de baja por lesión.