Salmerón "no quiere excusas" en su visita al Nuevo Arcángel

La tercera jornada del Grupo IV de Segunda B viene bien cargada con un amplio repertorio de partidazos, aunque sin duda, si hay uno que acaparará el grueso de la atención será el Córdoba-UCAM Murcia. Dos de los buques de la categoría con una idea grabada a fuego desde el inicio de la competición: el ascenso.

El UCAM ha empezado la temporada como un tiro, contando sus cinco partidos por victorias después de la última cosechada el pasado miércoles en Copa Federación ante el Calvo Sotelo Puertollano que le sirvió para conseguir un pase para la Copa del Rey. Salmerón recalca que «a nivel mental venimos de ganar cinco partidos consecutivos, lo que nos refuerza mucho anímicamente. A nivel físico no vamos a excusarnos. Llegamos en un buen momento, estamos recuperando bien y hemos calculado bien los descansos y las cargas de trabajo». Sin embargo, Salmerón admite que «obviamente, para este partido me hubiera gustado tener toda la semana para prepararlo con la máxima dedicación y pulir los detalles, pero no nos vamos a excusar de nada. Llegamos muy bien para jugar contra ellos».

A pesar de haber jugado una prórroga entre semana, Salmerón no quiere oír excusas entre los suyos. «Si me dan a elegir, hubiera preferido tener una semana limpia, pero es lo que toca. El equipo está preparado para competir y para hacer un buen trabajo. Enfrente tenemos a uno de los mejores equipos de la categoría, con un gran presupuesto y muy buenos jugadores. Sabemos que nos van a exigir al máximo y son de los partidos que hay que competir y demostrar nuestra valía. Aunque no hay que volvernos locos, es un partido de liguilla y así tenemos que tratarlo», declara.

Que el Córdoba lleva un equipazo no es ningún secreto. Que es uno de los favoritos a conseguir el ascenso, tampoco lo es. No le pilla de sorpresa al técnico almeriense, que ha querido resaltar la peligrosidad que tienen como conjunto en vez de fijarse en un solo jugador. «Tienen muy buen colectivo con grandes jugadores en todas las posiciones, con Piovaccari, Willy Ledesma... Es una plantilla confeccionada para ascender, por lo que decirte uno o dos jugadores es una tontería. Son un gran equipo y muy fuertes. Me preocupa prácticamente todo de ellos, no algo individual. Prepararemos el partido lo mejor posible para contrarrestar sus puntos fuertes y llevarnos el partido», concluye Salmerón, ensalzando las cualidades de su próximo rival.