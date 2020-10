FC Cartagena y Albacete Balompié: Reencuentro mudo de viejos amigos

El carrusel llega a su fin. El FC Cartagena afronta hoy (1.600 horas) el último compromiso de esta particular maratón de encuentros que ha afrontado en las últimas dos semanas, con muy buenos resultados. El Se enfrenta a uno de los históricos del fútbol español: el Albacete Balompié. Se trata de un partido de pura hermandad, ya que ambos clubes guardan buenas relaciones. Cartagena y Albacete se vuelven a ver las caras en un duelo de dos ciudades hermanadas por el fútbol.

No ha sido el mejor inicio de temporada para el conjunto manchego. La temporada pasada lo pasó realmente para salvar la categoría. El 'Queso Mecánico' quedó finalmente dos puestos por encima de la zona de descenso y el Deportivo fue el equipo condenado al barro de la Segunda B. Lucas Alcaraz fue el artífice de aquella salvación. El técnico granadino llegó en el último tramo de la temporada pasada y desde su llegada tan solo encajó dos derrotas en 16 partidos.

Ese mérito le hizo tener el crédito suficiente para continuar durante la presente temporada, pero el inicio no fue el deseado. Las primeras cinco jornadas del campeonato acabaron con un saldo de 1 punto de 15 posibles para el Albacete, perdiendo contra equipos como Espanyol, Ponferradina o Fuenlabrada. Lucas Alcaraz fue destituido tras esa quinta jornada, aunque él esperaba que no fuese tan pronto, según sus propias palabras. Tras su marcha, el nuevo inquilino del banquillo albacetista sería López Garai.

El vizcaíno tiene poco bagaje en los banquillos, tan solo tres experiencias previas en Reus, Tenerife y Numancia, pero ha empezado francamente bien con el 'Queso Mecánico'. En las cuatro jornadas que lleva al frente del equipo ha sumado 8 puntos de 12 disputados, consiguiendo dos victorias en casa y dos empates lejos del Carlos Belmonte. López Garai le ha cambiado la cara a un Albacete que necesitaba oxígeno en forma de victorias. Además, desde su llegada, el conjunto manchego está desarrollando un juego mucho más ofensivo. Atrás, un seguro en la portería como Tomeu Nadal les permite estar resguardados de las acometidas rivales.

El FC Cartagena llega en un gran estado de forma. El mes de octubre le ha servido para empezar a curtirse en una competición tan complicada como la Segunda División. La igualdad es máxima, y los recién ascendidos suelen sufrir en los primeros compases de la competición, pero el Cartagena ha sido la excepción esta temporada. Tras los dos primeros golpes frente a Leganés y Sporting, el equipo se supo reponer. Este mes ha firmado un tramo de liga excelente, sumando victorias importantes frente a Lugo y Ponferradina, y consiguiendo puntos frente a rivales llamados a estar en la parte alta como Almería y Fuenlabrada.

El conjunto de Borja Jiménez afronta este partido con la intención de sumar tres puntos que hagan olvidar el tropiezo de Girona. El Cartagena se quedó con uno menos desde antes del descanso debido a la expulsión de Forniés y tuvo que batallar con 10 durante buena parte del partido. A pesar de las circunstancias, los albinegros no le perdieron la cara al partido y lucharon para llevarse algo positivo a Cartagena. Sylla lo impidió con su doblete y el conjunto albinegro se fue de vació de Montilivi. Para el encuentro frente al Alba, Borja recupera a Andújar tras superar sus molestias físicas. William aún está en duda, pero también podría entrar. El que seguro tampoco estará será Álex Martín, que también vio tarjeta roja en Gerona.

El técnico albinegro volverá a hacer rotaciones para garantizar que todos estén al cien por cien. Volverá De la Bella al once para suplir a Forniés, y también es probable que volvamos a ver cambios en la medular, donde volverá Clavería. En las bandas retornará Gallar tras no haber podido jugar ante el Girona por la 'cláusula del miedo', y es posible que Elady o Nacho Gil vuelvan al once. El que se ha vuelto indiscutible es Rubén Castro: el canario ha hecho cuatro goles en los últimos cuatro partidos y está claro que quiere más.

El feudo albinegro es un campo de especial recuerdo para el 'Queso Mecánico'. Allí ha conseguido dos victorias cruciales: una, en la temporada 2009-2010, con un resultado de 0-4 que le libró del descenso a Segunda B en la última jornada; la segunda, en la temporada 2013-2014, por 0-2, con goles de César Díaz y el exalbinegro Rubén Cruz. Aquella temporada consiguió retornar al fútbol profesional cuajando una gran temporada de la mano de Luis César Sampedro.

Por parte del Cartagena, los albinegros han conseguido vencer al 'Alba' en una ocasión en competición oficial: fue en la jornada inaugural después del descenso a Segunda, en la temporada 2012-2013. El conjunto entrenado por Pato se llevó el partido por 3-2, aunque sufriendo hasta los últimos diez minutos cuando Cañadas rompió la igualada. Tras ese partido, en una de sus extravagancias, Paco Gómez rescindió el contrato de René Román, que había encajado dos goles en ese encuentro. Además de este partido, el Cartagena ha conseguido dos Carabela de Plata frente a los manchegos: en 2015 y 2017.