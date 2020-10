El eterno idilio de Rubén Castro con el gol

Rubén Castro está atravesando un momento dulce en su carrera. Con 40 años, vive una segunda juventud en el FC Cartagena donde ha afinado bien la puntería y ha conseguido hacer cinco goles en ocho partidos. Borja Jiménez lo tiene como su principal activo en el ataque, donde tiene como acompañantes a jugadores como Elady, Álex Gallar, Nacho Gil o Berto Cayarga.

Rubén Castro es historia viva de la Segunda División. Con 151 dianas en su casillero, está a cuatro goles de igualar a Abel Fernández Valencia, segundo máximo goleador histórico de la categoría de plata con 155 goles. El canario está siendo el principal baluarte ofensivo para el conjunto dirigido por Borja Jiménez. Apenas dos semanas después de su llegada pudo conseguir su primer gol frente a un Leganés que se llevó el partido a base de efectividad. El gol del canario solo le sirvió para maquillar el resultado, pero le empezó a dar confianza para seguir marcando más goles de cara a las siguientes jornadas.

El equipo estaba con la flecha para arriba tras las victorias frente a Lugo y Ponferradina, y llegaban en un momento dulce al compromiso frente a uno de los equipos más potentes de la competición: el Fuenlabrada. Rubén Castro marcó su segundo gol frente al equipo kiriko rematando un buen centro de Álex Martín. Sin embargo, poco duró la alegría ya que un minuto después el Fuenlabrada puso el empate a uno definitivo. En el siguiente encuentro, frente al Almería, volvió a ocurrir lo mismo: reparto de puntos en el marcador y gol albinegro con el sello de Rubén Castro.

En la goleada frente a su exequipo, la UD Las Palmas, equipo que le vio nacer, él fue el encargado de abrir el marcador por medio de un penalti del que él mismo fue objeto. Rubén Castro no tuvo piedad con el conjunto canario y abrió un marcador que acabó con una goleada de 3-0. Álex Martín y Carrasquilla pusieron los goles para la fiesta albinegra, consiguiendo una gran victoria frente a uno de los rivales llamados a estar en la parte alta. El pasado martes, en el encuentro frente al Girona, volvió a ver puerta. Cayarga lanzó un potente disparo que no pudo detener Juan Carlos. El rechace cayó sobre el pecho de Rubén Castro que solo tuvo que empujar el balón. El gol es sinónimo de un Rubén Castro que ya marca hasta sin querer.

Cinco tantos en su casillero, y cuatro de ellos los ha marcado en jornadas consecutivas. No es la primera vez que consigue marcar en tantos encuentros de forma consecutiva en la categoría de plata. Ya lo hizo en temporadas anteriores: en la 2009/10, vistiendo la camiseta del Rayo Vallecano, consiguió hacer siete goles en cinco jornadas seguidas. En la siguiente temporada, con el Real Betis en Segunda, hizo cinco goles en las últimas cinco jornadas, ya cuando el conjunto verdiblanco tenía el ascenso a Primera asegurado. Aquella temporada quedó tercero en la lucha por el Pichichi de Segunda que se acabó llevando Jonathan Soriano.

No obstante, su récord de tantos conseguidos en jornadas consecutivas lo tiene en la temporada 14-15: Rubén Castro anotó 12 goles en siete jornadas de forma consecutiva. No sorprende que al término de aquella temporada el Betis consiguiera de nuevo el ascenso a la máxima categoría con la gran aportación que hizo el ariete canario: 31 goles en 20 partidos, seis de ellos desde el punto de penalti. Su mejor temporada goleadora como futbolista.

Cinco goles en ocho partidos

Si sigue con este ritmo de goles no sería extraño verle superar o al menos igualar alguna de estas marcas. Los inicios siempre son difíciles, pero a Rubén Castro se le dan especialmente bien. En su segunda temporada con Las Palmas en Segunda, la 2003-04 consiguió 9 goles en los siete partidos que jugó en las primeras diez jornadas. Acabó la temporada con 22 goles y consiguiendo su primer Pichichi.

En la temporada en la que consiguió su segundo trofeo como máximo goleador consiguió 7 goles en cuatro partidos. Algo más similares a las que tiene ahora en el Cartagena son los números que consiguió en el Rayo, donde consiguió 6 goles en las primeras diez jornadas del campeonato, jugando la mitad de esos encuentros. Ahora, el canario ha aparecido en ocho encuentros y ha conseguido cinco goles pasados los diez primeros envites del conjunto albinegro.

El ariete canario se muestra feliz por estar en el Cartagena y elogia el trabajo de todo el equipo: «Estoy muy contento desde el primer día, estoy tranquilo, a gusto. Los compañeros me han recibido muy bien, me he integrado rápido en el vestuario, ha sido de todo un poco. Aquí vivo muy bien, en el club me siento querido. Con los compañeros me siento a gusto. Entre todos estamos consiguiendo que el equipo esté bien clasificado».

El máximo goleador albinegro hasta la fecha está muy satisfecho con su rendimiento hasta ahora: «Estoy orgulloso de seguir jugando todavía, me encuentro bastante bien y sigo haciendo goles. No me esperaba llegar a esa cifra, pero estamos en ello, seguimos haciendo goles, a ver si puedo seguir la racha», desea Rubén Castro. El canario quiere seguir alargando ese idilio con el gol que parece no tener fecha de caducidad. La siguiente prueba en el campo: el renovado Albacete de López Garai.