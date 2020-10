Chumbi pone el listón bajo

«Cuando estudias para sacar un cinco, lo más probable es que suspendas». El consejo, si no se lo han dado a sus hijos, seguro que lo han escuchado de sus padres o de sus profesores. En el Real Murcia parece que no tienen muy en cuenta eso de la sabiduría popular. Porque ayer Chumbi, delantero de los murcianistas, descartó a las primeras de cambio al conjunto grana de la lucha por los dos primeros puestos. Sin permitirse soñar o sin esperar a ver cómo va transcurriendo esta mini liga que abre la Segunda B, el atacante aguileño eliminó a su equipo de la pelea de tú a tú con el UCAM y el Córdoba por el primer puesto del subgrupo B del Grupo IV.

Tanto universitarios como blanquiverdes han empezado con buen pie el curso. Lideran la tabla después de obtener seis puntos de seis posibles. Por ello, en el día de ayer, Chumbi indicaba en rueda de prensa que «están haciendo los deberes», añadiendo que no le pilla por sorpresa porque «son las mejores plantillas y tienen el mayor presupuesto. Es lo que se esperaba».

Aunque el pasado curso tanto murcianos como cordobeses no cumplieron con las previsiones y se quedaron fuera del play off de ascenso, viéndose superados por equipos con menos presupuesto como el Yeclano, el delantero grana no cree en sorpresas. «Ellos son los candidatos a ser campeones de liga. Todos los demás tendremos que pelearnos por conseguir la tercera plaza», indicaba Chumbi en unas declaraciones ofrecidas por el club.

Los tres primeros clasificados de cada uno de los subgrupos de los cinco grupos de Segunda B tendrán el billete asegurado para estar el próximo curso en la nueva categoría, que será denominada Primera RFEF. Además, en la segunda fase de la competición pelearán por estar en el play off de ascenso a Segunda División. Los que no puedan lograr una de esas tres primeras posiciones, se complicarán la vida, y es que les tocará pelear por no quedarse fuera de lo que se ha conocido como liga pro.

Pese a que ya se han disputado dos de las dieciocho jornadas de esta primera fase, el Real Murcia todavía no ha podido saltar al terreno de juego al ver aplazados sus dos partidos por el coronavirus. Los granas debutarán este domingo ante el Sevilla Atlético. Sobre este inicio, Chumbi indicaba que «llegamos con muchísimas ganas de competir y de sumar. Con ganas de hacer las cosas bien». Aunque el aguileño decía que este parón forzoso «mentalmente desconecta un poco», tiene claro que la plantilla «ha cambiado el chip y ya tenemos ganas de enfrentarnos a un filial que viene con jugadores importantes». Al ser preguntado por su la plantilla está preparada para lo que van a penalizar los errores, Chumbi indicó que eso «habrá que verlo. Es importante comenzar bien y saber gestionar que empezamos dos semanas más tarde».

Sobre su estado de forma, el delantero del Real Murcia comentaba que «me encuentro muy bien a nivel físico y mental, Con muchísimas ganas de empezar», comentaba.