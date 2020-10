La defensa del Cartagena, en cuadro por las expulsiones de Forniés y Álex

El FC Cartagena de Borja Jiménez dejó una buena imagen en Montilivi pese a la derrota (2-1). Los albinegros plantaron cara a todo un Girona, uno de los firmes candidatos al ascenso por presupuesto y por entidad. El conjunto de Francisco tiene a jugadores de la talla de Samu Sáiz, Gumbau, Monchu o Stuani en sus filas, con calidad a raudales para la categoría de plata. Ante un equipo de esa talla, el Cartagena peleó la victoria en un partido en el que obtuvo demasiado castigo: dos expulsiones, las de Forniés y Álex Martín que dejan en serios problemas a la defensa para el próximo partido. Los albinegros recibirán el sábado a partir de las cuatro de la tarde al Albacete.

Álex Martín y David Forniés no estarán disponibles para el próximo partido. En el caso del canario será una baja muy sensible, puesto que era el único jugador que había jugado todos los minutos del campeonato junto a Marc Martínez. Borja Jiménez tendrá que recomponer el centro de la zaga si para el próximo partido no llega Andújar, que se perdió el compromiso del Girona debido a unas molestias físicas. Si eso ocurre, tendrá que formar el centro de la zaga con Carlos David, Uri o Rhyner, que no han tenido apenas protagonismo hasta ahora. En el caso del central cedido por el Cádiz, debutó en el día de ayer.

Los albinegros recibirán al Albacete este sábado después de la derrota del martes en tierras gerundenses. El Cartagena comenzó por abajo en el marcador de Montilivi. No terminó de entrar bien el partido y el equipo gerundense se mostraba mucho más cómodo, dominando con soltura el balón. Samu Sáiz, haciendo alarde de su calidad, envió un pase bombeado hacia el área del Cartagena donde se encontraba Sylla tras haberle ganado la espalda a los centrales albinegros. El delantero senegalés remató a placer por debajo de las piernas de un Marc Martínez que intentó salir a por el balón, pero no pudo detenerlo.

Pasaron los minutos y el Cartagena fue cogiendo tono. Berto Cayarga lideraba las arrancadas del conjunto albinegro. El asturiano firmó un gran partido y de un disparo suyo vino el primer gol. Cayarga dirigió un potente disparo a Juan Carlos, que no pudo atrapar con firmeza. El rechace le cayó a Rubén Castro que metió el balón casi sin querer, estando en el momento preciso y en el lugar adecuado haciendo lo que sabe hacer. Y así, lleva ya cinco goles en liga.

Justo cuando parecía que el Cartagena podía remontar el vuelo y pelear por la victoria llegó la jugada que cambió el encuentro. Forniés disputaba un balón en el centro del campo con Yoel Bárcenas y Cristóforo. Iglesias Villanueva, el árbitro del encuentro, estaba justo al lado de esa acción y vio como Forniés soltaba levemente el brazo hacia atrás impactando con el centrocampista uruguayo. Cristóforo se dolía en el suelo y el colegiado no dudó en sacar roja directa a un David Forniés que se mostraba incrédulo ante lo que acababa de pasar. El árbitro se tocaba el oído mientras hablaba con los asistentes de la sala VAR, e incluso se llegó a pensar que podría rectificar su decisión. Finalmente, Forniés abandonó el terreno de juego expulsado antes del descanso.

A pesar de llevar un jugador menos, el Cartagena siguió peleando por el partido. En la segunda parte Elady tuvo una ocasión muy clara en la que pudo rematar a bocajarro a la portería de Juan Carlos, pero el jienense no colocó bien la pierna para ejecutar el disparo. El Cartagena perdonó, y el Girona no tuvo piedad en la siguiente ocasión que tuvo. Sylla puso el segundo gol cabeceando el balón enviado por Calavera con un gran testarazo que fue directo a la portería de Marc. El 2-1 no detuvo al Cartagena en sus ansias de llevarse algo positivo. Rubén Castro tuvo varias ocasiones, la más clara fue despejada por Bernardo.

Cuando parecía que el partido iba a morir con la victoria de los albirrojos, se produjo la segunda expulsión: Álex Martín intentaba detener a Sylla cuando este se dirigía en carrera hacia la meta albinegra. El canario metió el cuerpo y derribó al goleador de la tarde para el conjunto local. Iglesias Villanueva sacó la roja de nuevo y el Cartagena acabó con nueve un partido en el que mereció más.



Melilla, amargo precedente

Para encontrar el último partido en el que el Cartagena sufrió dos expulsiones en un mismo partido debemos remontarnos hasta la temporada 2018-19. El FC Cartagena de Munúa afrontaba el partido frente a una de sus bestias negras, la UD Melilla, como sexto clasificado tras vencer al Atlético Malagueño. El partido se disputó de forma muy accidentada: Mario, portero titular hasta entonces, se tuvo que retirar lesionado y en su lugar entró Joao Costa, que debutó con el conjunto albinegro. El exalbinegro Menudo consiguió un doblete para llevarse la victoria para los suyos.

El Cartagena acabó ese partido con nueve jugadores. Antonio López fue expulsado con doble amarilla tras una dura entrada a un rival, y Elady fue amonestado con roja directa apenas veinte minutos después de su salida al campo.