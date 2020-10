Los debut en Nueva Condomina ponen a temblar al Real Murcia

Ha jugado ya el Real Murcia un partido oficial en esta temporada 20-21. Fue en Copa Federación. Y pocos aficionados murcianistas quieren acordarse ya del resultado. Un equipo de Tercera División, el Calvo Sotelo, eliminaba a los granas a las primeras de cambio. Con un gol en la prórroga, los manchegos se llevaban el triunfo de Nueva Condomina. Desde el 10 de octubre no han podido volver a jugar los de Adrián Hernández un encuentro competitivo. Su debut liguero frente al Granada B se aplazó por coronavirus. Lo mismo sucedió hace una semana, cuando a última hora la Federación decidía que el Betis B-Real Murcia no se jugara al haber varios positivos en el cuadro murciano.

Con los dedos cruzados para que no surjan más problemas viven en el Real Murcia. Para este domingo por la tarde está fijado el estreno en el Subgrupo B del Grupo IV. El rival será el Sevilla Atlético. No pueden fallar los de Adrián Hernández. No pueden permitirse una derrota que haría saltar todas las alarmas incluso antes de empezar. Y es que al comenzar con -2 encuentros, con equipos como el Córdoba o el UCAM que ya llevan seis puntos, se une la mala imagen ofrecida en el sprint final de la pretemporada y en el choque de Copa Federación.

Tendrá que competir el Real Murcia contra el Sevilla Atlético, contra sus propios miedos y con la maldición del primer partido liguero en Nueva Condomina. Y es que las estadísticas de los debut murcianistas en casa son para echarse a temblar y mucho. Desde que el conjunto murciano se trasladó a su actual estadio, solo dos veces se ha logrado sumar un triunfo en el estreno como local. Lo hizo Lucas Alcaraz en la temporada 2007-2008, cuando los granas se relamían los bigotes por jugar en Primera División. El estreno en Nueva Condomina coincidió con la jornada 1. Con goles de Mejía y Baiano se derrotaba al Zaragoza (2-1).

Diez temporadas tuvieron que pasar para que los aficionados del Real Murcia pudieran celebrar una victoria en el estreno liguero en casa. En la temporada 2016-2017 los granas ya no estaban en Primera División. Tampoco en Segunda. En la 2016-2017 los murcianistas iniciaban su segundo proyecto con el objetivo de salir del pozo de la Segunda B. Paco García se sentaba en el banquillo. La liga empezaba con un Real Murcia-Mérida, y los goles de Javi Saura y Golobart permitieron a los aficionados marcharse a casa con una sonrisa en los labios.

La lista de entrenadores que han ganado en el debut liguero en Nueva Condomina acaba ahí. Lo hizo Lucas Alcaraz en 2007 y lo repitió Paco García en 2016. Han sido muchos los inquilinos del banquillo que han iniciado proyectos con el club grana, pero ninguno de ellos ha sido capaz de empezar la liga ganando en casa. Tampoco Adrián Hernández, que este domingo disfrutará de una segunda oportunidad para sumarse a un club de lo más selecto, y es que el pasado curso ya pinchó en hueso. Después de jugar en la jornada 1 en Cádiz, donde los murcianistas caían por 2-1, tocaba recibir en NC al Algeciras. De los tres puntos en juego, solo 1 subió al casillero de los locales, y es que el marcador no pasó de un empate a uno.

Una temporada antes, también en la jornada 2, el Real Murcia de Manolo Herrero no pasaba del empate en su primer partido en Nueva Condomina. Un 0-0 vieron los aficionados que acudieron al choque ante el Villanovense. Otro Manolo, en este caso Sanlúcar, veía como en el inicio de la campaña 2017-2018, el Écija sorprendía con un 0-1. Ni José Manuel Aira, que ha sido el mejor entrenador que ha pasado por el banquillo del Real Murcia en los últimos años en Segunda B, además de uno de los más fiables, pudo sobreponerse a la maldición del debut en Nueva Condomina. En su primer curso, en el que los granas quedaron encuadrados en el Grupo I, el Celta B salía vencedor del estadio murciano (0-1). A la segunda tampoco pudo ganar, pero sí sumó un punto al empatar frente al Villanovense (1-1).

Esta condena es independiente de la categoría en la que milite el Real Murcia, y es que en los años en Segunda División, los granas no tuvieron mejor suerte. El Levante se llevó el triunfo (1-2) en el primer partido en Nueva Condomina de la temporada 2008-2009; el Nástic hizo lo propio en la 2009-2010 (0-1); con un 1-3 ante el Celta empezaron los murcianistas en la 2011-2012, campaña en la que se regresaba a la división de plata; con un 0-0 acabó al visita del Córdoba en la jornada 1 de la temporada 2012-2013, y gracias a un 2-3 el Recreativo de Huelva se llevaba los tres puntos en el estreno de la 2013-2014.

Entre medias, el Real Murcia militó un año en Segunda B. Fue en la campaña 2010-2011, en la que Iñaki Alonso se sentó en el banquillo. Al equipo que acabaría ascendiendo al fútbol profesional por la vía rápida también le temblaron las piernas en el debut casero, y es que no pudieron pasar del empate a cero frente al Roquetas.

LAS ESTADÍSTICAS



En 13 temporadas en NC, solo dos victorias en el estreno en casa

SEGUNDA B

2019-2020 - Jornada 2: Real Murcia, 1 – Algeciras, 1

2018-2019 - Jornada 2: Real Murcia, 0; Villanovense, 0

2017-2018 - Jornada 1: Real Murcia, 0; Écija, 1

2016-2017 - Jornada 1: Real Murcia, 2; Mérida, 0

2015-2016 - Jornada 2: Real Murcia, 1; Villanovense, 1

2014-2015 - Jornada 3: Real Murcia, 0; Celta B, 1 (La jornada 1 se aplazó tras confirmarse el descenso administrativo).

2010-2011 - Jornada 2: Real Murcia, 0; Roquetas, 0

SEGUNDA DIVISIÓN

2013-2014 - Jornada 1: Real Murcia, 2; Recreativo, 3

2012-2013 - Jornada 1: Real Murcia, 0; Córdoba, 0

2011-2012 - Jornada 2: Real Murcia, 1; Celta, 3

2009-2010 - Jornada 1: Real Murcia, 0; Nástic, 1

2008-2009 - Jornada 2: Real Murcia, 1; Levante, 2

PRIMERA DIVISIÓN

2007-2008 - Jornada 1: Real Murcia, 2; Zaragoza, 1