Un billete con mucho sufrimiento

El UCAM Murcia ya tiene su premio. Con mucho sufrimiento, superó al Calvo Sotelo en la prórroga por 1-2. Comenzaron los locales mandando en el marcador gracias a un gol en propia de Ramón y consiguió igualar Mounir antes del descanso. En la segunda mitad el resultado siguió igual y no fue hasta la prórroga cuando Mustafá hiciera el segundo y definitivo gol.

El conjunto universitario quería seguir con su inmaculada racha de cuatro victorias en cuatro partidos oficiales entre Copa Federación y la liga y conseguir el pase a la Copa del Rey. Enfrente tenía al Calvo Sotelo Puertollano, que batió al Real Murcia en la primera ronda y arrolló al Torredonjimeno por 5-2 en la segunda.

Para este partido, Salmerón volvió a salir con los menos habituales y muchos canteranos dejando en casa a jugadores indiscutibles como Biel Ribas o Santi Jara, entre otros. Salió con Unai Agirre en la portería; Viti, Ramón Martínez, Admonio y Gurdiel en la retaguardia; Booker Tomé y Xemi en el centro del campo; Alberto y Mounir en los costados; en punta, Isaac Aketxe.

No le salió bien el experimento a Salmerón en los primeros minutos de partido. El Puertollano, con una muy buena presión, puso en problemas desde el inicio a los unviersitarios y se hizo con el control del partido. Algo sorprendente si analizamos las plantillas de cada equipo. Pero el fútbol a veces no entiende de nombres y el Puertollano, pronto se encontró con el premio del gol. Abraham se marcha bien por banda izquierda, la pone y con mala fortuna, Ramón Martínez introduce la pelota en propia puerta. Era el minuto diez de partido y el UCAM, después de eso no mostró atisbos de reacción. No fue hasta la recta final del primer tiempo cuando el conjunto universitario demostró ser un equipo de superior categoría que el Puertollano y se puso a controlar el partido. Comandados por un gran Mario Tomé, el equipo comenzó a funcionar. El canterano filtró un gran pase que habilitó a Aketxe que éste envió al palo completamente solo. Tuvo más suerte Mounir, que hizo el empate a uno a falta de dos minutos para el descanso. Gurdiel puso un centro desde la derecha que repelió la zaga local y Mounir, que fue de lo mejor en el primer tiempo, estuvo muy atento para batir a placer a Kike Reguero.

El billete para la Copa del Rey se iba a decidir en la segunda mitad. Movió el banquillo Salmerón sabedor de que a pesar de los buenos últimos minutos de la segunda mitad, algo no iba bien. Entraron Javi Moreno, Mustafá y Josete, tres pesos pesados de la plantilla para intentar voltear la situación. Empezó algo mejor en la segunda parte el UCAM aunque la primera clara la tuvo el Puertollano. Por suerte, Agirre estuvo muy atento y evitó que se adelantaran los locales. Se animó el partido por momentos y parecía que las ocasiones iban a llegar con más regularidad que en la primera, que salvo los dos goles, apenas hubo más. Xemi Fernández tuvo una muy buena ocasión con su pierna derecha, pero el disparo se le marcho desviado.

Después de esa ocasión, el partido se volvió a frenar y las oportunidades brillaban por su ausencia. Se convirtió en el típico partido lento y poco vistoso de Tercera División, algo que estaba buscando el Puertollano, que empezó a perder tiempo desde bien pronto para llevar el partido a la prórroga. En el minuto 90, Mustafá pudo evitar la prórroga con una gran jugada de Pau Pérez, pero no fue capaz de definir entre los tres palos. No pudo el UCAM ganar en el tiempo reglamentario y el partido se fue a la prórroga. Un empaje que fue justo al final del tiempo reglamentario metió en una situación no deseada al UCAM Murcia, con una prórroga justo antes de jugar una jornada clave en la lucha por la liga ante el Córdoba.

Pau Pérez, que desde que salió demostró su calidad, en la primera acción de peligro en la prórroga generó el gol de la victoria para los universitarios. En el 110, filtró un buen pase a Aketxe, que asistió perfectamente a Mustafá, que definió a la perfección con la derecha. Supo aguantar el resultado el conjunto azuldorado y se llevó una victoria, con mucho sufrimiento, que le vale para estar en la Copa del Rey.