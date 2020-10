La 'nueva normalidad' del UCAM

El UCAM Murcia CB lo ha vuelto a hacer. Después de los altibajos en su juego ante el Zaragoza, marcado por las lesiones de Frankamp y Strawberry, el conjunto universitario volvió a sacar anoche su mejor versión. Una cara que roza la excelencia en los dos extremos de la pista, y que es capaz no solo de poner contra las cuerdas a los grandes equipos de la ACB, sino de superarlos. Los de Sito Alonso, que ya ha superado en dos ocasiones al Barcelona con el UCAM, dejaron por momentos sin argumentos al renovado proyecto azulgrana con Jasikevicius a la cabeza para lograr su cuarta victoria de la temporada. Una triunfo en el que destacan los 27 puntos de un Jordan Davis que fue letal gracias a su verticalidad durante los cuarenta minutos en pista. Pero el protagonismo fue repartido. Porque el UCAM arrolló a todo un Barcelona en los primeros cinco minutos con un parcial de 7-0 que colocaba una ventaja de 11 puntos (17-6) y tuvo que cortar Jasikevicius. El UCAM apretó en defensa desde el arranque, con el duelo Lima-Davies echando chispas y que el brasileño supo controlar pese a cometer dos faltas. Pero es que en ataque rozó la excelencia, tras abrir la lata David DiLeo con dos excepcionales triples. El UCAM supo ejecutar todo lo ensayado a la perfección, tuvo la tranquilidad adecuada en varias acciones y también el acierto para anotar desde el exterior con dos triples seguidos de Rojas y otro de Davis. Atrás, tanto por la defensa universitaria como por los fallos azulgranas, el Barcelona no conseguía despetar y los de Sito Alonso firmaron un parcial de 17-0 que le permitió contar hasta con 21 puntos de ventaja (27-6). No obstante, en el tramo final, el Barcelona consiguió maquillar algo un primer cuarto en el que el UCAM le pasó por encima (29-15).

El Barcelona regresó más intenso y concentrado en defensa, lo que obligó al UCAM a cometer los primeros errores a pesar de un brillante triple de Peter Jok (32-30). Los universitarios sufrían en el rebote, pero supieron contralar al cuadro azulgrana respaldados por la ventaja en el marcador. Frankamp consiguió cortar la mala racha en la anotación y los de Sito Alonso respondieron de la mejor forma al parcial de salida de 5-10 de los visitantes (36-25). Augusto Lima, pese a cometer su tercera falta, fue clave en los dos lados de la pista, anotando dos acciones seguidas y controlando a Davies. El entrenador madrileño fue valiente al mantener al brasileño en pista, pero los de Jasikevicius consiguieron recortar hasta los nueve puntos de diferencia (38-29). Tras el tiempo muerto, el UCAM regresó a la pista mucho más entonado, con Radovic haciendo el rol de 'cinco' aprovechando que Smits y Mirotic eran los interiores (43-31).

El parcial de 2-9 con el que el Barcelona inició la segunda parte parecía ser el golpe en la mesa que le faltaba al conjunto azulgrana para meterse en el partido. Un triple de Higginis dejaba la distancia en tan solo cinco puntos después de los primeros tres minutos del tercer cuarto (45-40). Sin embargo, el UCAM parecía controlar la situación en todo momento y volvió a responder de la mejor manera posible. Jordan Davis, con un alley oop de Rojas, y Nemanja Radovic, acertado tanto en el perímetro como en la pintura, fueron los hombres claves de los de Sito Alonso y volver a colocar una buena renta (55-45). Mirotic intentó recortar de nuevo, para el Barcelona, pero a los de Jasikevicius le faltaba un punto más para doblegar a un UCAM muy sólido (59-49).

En el último cuarto el UCAM fue capaz de mantener la ventaja en el tramo decisivo, pese a que el Barcelona apretó más que nunca. Después de una técnica señalada sobre Jasikevicius fue cuando Emanuel Cate se volvió vital en el rebote en los dos extremos de la pista antes de que Calathes rebajase la distancia hasta los cinco puntos (65-60). Sin embargo, y pese a la cuarta falta de Agusto Lima, el UCAM supo mantener la calma tras el 4-11 de parcial de los azulgranas. El Barcelona tuvo la oportunidad de colocarse a tan solo dos puntos con un triple liberado fallado por Mirotic a falta de cinco minutos. Pero Jordan Davis siguió atacando por la línea de fondo para añadir puntos a su casillero y conservar la ventaja. Tras encerrar a Frankamp en la subida de balón, Oriola castigó con otra canasta para colocar el 69-66. Más tarde, una técnica señalada por flooping a Kuric, permitió a DiLeo desde el tiro libre darle más oxígeno a los suyos (70-66). Lima, que por la amenaza de ser eliminado no podía dar su tope en defensa, colocó un tapón espectacular a Davies. Sin embargo, Abrines, desde el tiro libre empató el encuentro a falta de 50 segundos. Pero al UCAM no le tembló el pulso. Un palmeo de Lima, cuando intentaba robar, le cayó a Davies tras una canasta fallida (75-73), y en la última posesión los universitarios defendieron un triple de Abrines para que Davis cerrase el encuentro desde el tiro libre (77-73).