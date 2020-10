El Real Murcia, con los centrales justos para el estreno

Edu Luna, ayer, durante el entrenamiento junto a David Sánchez y Adrián Hernández.

Edu Luna, ayer, durante el entrenamiento junto a David Sánchez y Adrián Hernández. juan carlos caval

El Real Murcia regresó ayer a los entrenamientos tras detectar cuatro casos positivos por coronavirus en su plantilla la pasada semana, por lo que tuvo que solicitar el aplazamiento de su encuentro ante el filial del Betis del pasado domingo. Después de activar el protocolo y cumplir el aislamiento preventivo durante el fin de semana, el club murciano realizó de nuevo las pruebas a todos los integrantes del plantel el pasado lunes y ayer regresó a los entrenamientos con doble sesión -mañana y tarde-. Sin embargo, los centrales Álvaro Moreno y Antonio López y el centrocampista Mario Abeza no se ejercitaron con el resto del grupo. Por lo tanto, Adrián Hernández, entrenador grana, contará con las piezas justas para el estreno en liga del domingo (17.00 horas) ante el Sevilla Atlético.

Si no ocurren más contratiempos, el Real Murcia jugará este fin de semana por primera vez un partido oficial en la Segunda División B desde que arrancó el curso. El conjunto grana no pudo debutar el pasado 18 de octubre, en la primera jornada, por el brote detectado en el Granada B, su primer rival en el calendario, mientras que en la segunda jornada fue el club murcianista el que tuvo que solicitar el aplazamiento del choque.

Así pues, con dos semanas de retraso, el Real Murcia regresaría a los terrenos de juego para intentar sumar los primeros tres puntos de la temporada y tratar de ponerse al día con el resto de sus rivales. No obstante, Adrián Hernández ya contará con dificultades desde el inicio para poder conformar el primer once inicial de la temporada. Y es que Edu Luna y Miguel Muñoz son los únicos centrales 'puros' con los que contará el entrenador murciano para el encuentro que se disputará en el feudo murcianista. Una dupla defensiva con la que Adrián Hernández saltó de inicio en los amistosos de pretemporada frente al Orihuela, en el estadio Los Arcos, y en el último disputado en El Collao frente al Alcoyano, tras conocerse el cambio de fecha del choque frente al Granada B.

Adrián Hernández, si quiere cambiar el planteamiento, deberá reconvertir a algún jugador para que pueda jugar en el centro de la zaga, ya que en más de una ocasión de la temporada pasada optó por salir de inicio con tres defensas centrales. El entrenador murcianista afronta la primera oportunidad para devolver las esperanzas a los aficionados granas tras la decepción vivida en la Copa Federación hace un par de semanas. Y es que el Calvo Sotelo Puertollano, que mañana se enfrenta al UCAM, eliminó a los granas en la primera ronda. Por lo que el Real Murcia se quedó sin opciones de ganar un billete para disputar la Copa del Rey esta temporada.

Todavía se desconocen las fechas en las que el club grana recuperará los encuentros frente al Granada B y el filial del Betis. La próxima semana, tras medirse al Sevilla Atlético, se enfrentará a domicilio al Lorca Deportiva en el que sería el primer duelo de rivalidad regional de esta temporada en el grupo IV.