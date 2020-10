El Real Murcia, pendiente de los últimos test para saber si puede volver a entrenar

El coronavirus ha frenado de golpe el inicio de temporada del Real Murcia. Sin poder debutar en el campeonato liguero después de que se hayan aplazado sus dos primeros partidos, los murcianistas echarán a rodar con diferencias con Córdoba y UCAM Murcia, que son los que dominan la clasificación tras dos victorias. Los contagios no solo han impedido a los de Adrián Hernández debutar sino que ahora tienen problemas hasta con los entrenamientos.

Desde el viernes, cuando se conoció que tres integrantes del equipo murcianistas tienen el virus, no se han podido ejercitar. En un principio, tampoco se sabe si hoy podrán volver al terreno de juego. Según informaba ayer el club, los jugadores y el cuerpo técnico ha vuelto a someterse a otro test para determinar si hay algún contagio más. Esos resultados, que todavía no han sido comunicados de forma oficial, serán decisivos para saber si el equipo puede volver al trabajo o si, en caso de que haya más positivos, la plantilla tiene que confinarse durante diez días, que es algo que ya ha ocurrido en varios clubes de Segunda B. Además, si aumenta el número de contagios también se pondría en riesgo el partido del próximo fin de semana. Después de aplazarse sus encuentros ante el Recrativo Granada y el Betis B, la próxima cita fijada en el calendario es el domingo en Nueva Condomina. El Sevilla Atlético, que este fin de semana no ha jugado al tener que enfrentarse al filial del Granada, visitará el estadio murciano.

Tras dos jornadas, el subgrupo B del Grupo IV está liderado por el Córdoba con seis puntos. Con dos victorias también aparece el UCAM, en segunda posición. Tercero es El Ejido, que lleva cuatro puntos.