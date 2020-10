El Murcia detecta un nuevo positivo por coronavirus y mañana volverá a entrenar

El Real Murcia tuvo que aplazar su estreno en este curso el pasado sábado sobre la bocina. El conjunto grana no se pudo enfrentar al filial del Betis en la ciudad deportiva Luis del Sol al detectarse tres positivos por coronavirus en su plantilla, por lo que solicitó el aplazamiento de dicho que encuentro y que acabó aceptando la Real Federación Española. Todos los integrantes del plantel murcianista se han sometido en la mañana del lunes a otra prueba y los resultados han diagnosticado un positivo más. Por lo que el Real Murcia cuenta con cuatro integrantes contagiados, que se encuentran ya en aislamiento, y mañana retomará los entrenamientos, según ha informado el propio club.



"El Real Murcia C.F. informa que tras los test de detección de COVID-19 realizados por Prevemur a toda la primera plantilla en la mañana de hoy, ha resultado un nuevo positivo entre los integrantes de la misma. Dicha persona se encuentra apartado del grupo y en buen estado de salud recuperándose en su domicilio. Tras superar el periodo ventana, dicha persona no ha tenido contacto con el grupo, por lo que el primer equipo volverá a los entrenamientos mañana martes día 27 de octubre", ha explicado el equipo grana a través de su canales oficiales.





De momentode los futbolistas del Real Murcia a los que se les ha detectado la enfermedad. Según algunos medios el contagio pudo producirse el pasado martes. Varios integrantes del equipo se reunieron para celebrar el cumpleaños del lateralAunque el miércoles no hubo sesión de entrenamiento, los murcianistas sí se ejercitaron el jueves. Fue a última hora de ese día cuando el club decidía ponerse en contacto con lapara comunicar que habían detectado un caso positivo. El pasado viernes se suspendió la jornada de trabajo, y ya por la tarde la plantilla ha tenido que someterse a nuevos test, donde se han detectado otros dos casos.Si no ocurren más contratiempos, el conjunto grana se enfrentaráen la Nueva Condomina. Será el primer partido del curso para los granas, ya que el primer encuentro fue aplazado hace dos semanas, rival de los murcianistas en la joranda 1, y este fin de semana, el Real Murcia no ha podido viajar a Sevilla para medirse alpor los casos positivos aparecidos en su propio plantel.