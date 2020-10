Una cruz de cuarenta euros

El club se asegura un 50% de beneficio en la venta de una prenda que solo ha sido personalizada con dos líneas blancas

Desde que Paco Belmonte prometiese una camiseta especial para todos los cartageneros, los aficionados albinegros esperaban el anuncio de la segunda elástica como si de un fichaje se tratase. Quiso el club alargar tanto la sorpresa, que finalmente, el FIFA21, juego que desveló el modelo elegido, fastidió la sorpresa, sin embargo, incluso antes de que Mariano Sánchez hiciese la presentación oficial, muchos de los aficionados ya la habían incluido en su lista de deseos. Nadie quería quedarse sin la camiseta que simula la bandera de la Provincia Marítima hasta que el FC Cartagena hizo oficial el precio de una prenda calificada como «limitada».

Nada más anunciarse que costaría 89,95 euros, los seguidores más activos en redes sociales no tardaron en echarse las manos a la cabeza. Ni el descuento al que pueden optar los abonados en la compra de una prenda -un 20%- calmó los ánimos de los más críticos que consideraban que el club estaba intentando aprovecharse aún más de una afición que ya respondió notablemente en la campaña de abonados pese a que no pueden acceder al campo.

La camiseta, que no es un diseño exclusivo de Adidas sino que está incluida en el catálogo de la marca alemana, tiene un coste de venta de 49,90 euros. Los responsables albinegros, después de personalizar la prenda con las dos líneas blancas que aparecen en el pecho y que simulan la bandera de la Provincia Marítima, han decidido doblar el precio, obteniendo así un 50% de beneficio en cada una de las unidades que se vendan, o un 30% en caso de que los abonados hagan uso del descuento. Incluso las tallas infantiles y júnior también se venden a 90 euros, cuando el coste para el club es de 39,90.

Ni la camiseta es tan exclusiva como han intentado defender en el Cartagonova ni tampoco tan limitada. Si en un primer momento, para animar a los aficionados que no querían quedarse sin la elástica, se anunció que solo se pondrían a la venta 500 unidades, solo unos días después se publicó que se doblaba la tirada. Y no se descarta que ese número vaya aumentando si finalmente hay una buena demanda del producto que ya se puede adquirir.

No tanto, pero también tendrán que rascarse el bolsillo aquellos aficionados que elijan llevar a su armario la primera equipación. Si el pasado curso el club vendía la albinegra por 54,95 euros; con el ascenso a Segunda, el precio del nuevo modelo asciende a los 74,95. Aunque los abonados podrán disfrutar de un descuento si no lo han utilizado para adquirir otro producto, las arcas de la entidad no se resentirán con esa rebaja, ya que para ello el margen en el precio era muy superiror al habitual.