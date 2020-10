Borja: "Mirar el puesto en la tabla solo sirve para alimentar el ego"

Es quizá algo inesperado a estar alturas. Sobre todo después de haber visto los tres primeros partidos de la temporada. El Cartagena ha dado en las últimas semanas un paso al frente y se ha metido en los puesto de arriba hasta situarse en una séptima posición que dispara la ilusión en torno al equipo.



Sin embargo, es algo que no preocupa a Borja Jiménez, técnico albinegro, que prefiere olvidar ese dato y que no quiere distracciones: "Si miras la clasificación estamos bastante por encima de lo esperado, pero para mí no tiene valor. Hasta las últimas diez u ocho jornadas, todo lo que pase en esta categoría tan igualada en teoría no va a servir de nada, solo para alimentar tu ego. No le doy importancia. De hecho, no sé en qué posición estamos. Tenemos 12 puntos, que es una posición muy buena para las primeras ocho jornadas", comenta Borja.



Se ve por parte del técnico como una racha positiva en la que cada punto que se sume servirá para sufrir un poco menos: "Anormal es dónde estamos nosotros y los puntos que tenemos. Ojalá podamos estar sumando tantos puntos como estas cinco últimas jornadas. No es lo normal porque no lo hace ningún equipo en la categoría. Eso debemos tenerlo claro. Entonces tenemos que estar preparados para cuando tengamos malas rachas. Cada punto en el zurrón es importantísimo porque la categoría va a ser muy igualada. Cualquier campo, cualquier rival te pone en problemas", afirma.





?? Ya puedes ver aquí la rueda de prensa de @BorjaJimenSaez previa al partido de mañana ante el @GironaFC.#GironaCartagena pic.twitter.com/skecSrlZ5I — FC Cartagena (@FCCartagena_efs) October 26, 2020

Este martes y sin apenas descanso, el Cartagena tiene un nuevo compromiso ante una de las mejores plantillas de la categoría."Espero un Girona construido y pensado para ascender. Con un equipo que mantiene bastantes jugadores de la plantilla del año pasado que se quedó a un gol de ascender a Primera.y es una de esas salidas que cuando inicial el campeonato sabes que va a ser de las difíciles. Pero con nuestras señas de identidad vamos a ir a ganar el partido. Como mínimo, competirlo y dar el máximo".Para el encuentro, y como viene siendo habitual durante estos partidos,"Es obvio que el equipo está cansado, pero estamos todos en las mismas condiciones. En general cansados y algunos jugadores con molestias que tendremos que valorar hoy.En función del entrenamiento decidiremos quienes están mejor para jugar", asegura.A esto se le suma la baja de al estar cedido por el conjunto catalán : "Intentaremos poner a otro que lo haga igual de bien que él., que tenemos que ver cómo evoluciona del esguince. Tenemos muchas alternativas para ese puesto, incluso la de Delmás. De todos modos, Álex tenía que descansar porque era muy difícil que jugara los cinco partidos seguidos de inicio. Entra dentro de lo normal", afirma Borja acerca de esta importante baja., que ante la ausencia de Simón Moreno y Harper por lesión, está jugándolo todo: "Hablaremos con Rubén esta tarde para ver cómo se encuentra. Pero Está demostrando ser un jugador diferencial para nosotros. Tenemos que cuidarlo, pero no por su edad, sino como a cualquier otro jugador.Está en muy buen estado físico y en función de sus sensaciones decidiremos si sale o no de inicio", comenta Borja.