Pruden Guerrero: "El apoyo que he recibido me da mucha energía para afrontar el reto"

Pruden Guerrero: "El apoyo que he recibido me da mucha energía para afrontar el reto"

El atletismo murciano vivió ayer una jornada histórica con la elección de la jumillana Pruden Guerrero Cruz como la primera mujer en acceder al cargo de presidente de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia. Profesora afincada en Yecla, releva al olímpico Juan Manuel Molina Morote, quien ha sido el máximo mandatario durante los últimos ocho años, y lo hace con la fuerza que le han transmitido desde todos los estamentos de este deporte en los últimos meses.

Guerrero, de 35 años de edad y madre de dos niños, aún sigue en activo. De hecho, recientemente participó en los Campeonatos de España Master y quiere continuar en las pistas, aunque ha empezado a acusar la falta de tiempo para poder entrenar: «Llevo dos semanas en las que apenas he podido hacer nada porque he estado continuamente preparando cosas. No me gustaría dejar de lado la faceta competitiva, pero empiezo a sentir que va a ser complicado dedicar tiempo al entrenamiento», dijo a La Opinión tras una asamblea que se celebró en el Colegio Los Olivos y que culminó con su proclamación como presidenta tras ser la única candidatura.

Durante las últimas semanas, Guerrero ha mantenido contactos para componer su junta directiva, que tendrá ya elaborada la próxima semana. Al igual que en los últimos años, la jumillana creará comisiones de trabajo: «Lo primero que voy a hacer la próxima semana es sentarme con el equipo y hacer una coordinación por comisiones para poder llevar a cabo todos los proyectos de la distintas facetas del atletismo, como son las bases, populares y trail. Crearemos grupos de trabajo con gente competente ponga toda su sabiduría en ello. No quiero que sea solo una persona la que tenga que llevar las riendas, sino que haya pequeños grupos de expertos y se lleve a cabo un trabajo de forma coordinada», explica.

La nueva presidenta, pese a la situación generada por la pandemia, ha encontrado el apoyo de atletismo regional: «La verdad es que la situación da un poco de respeto porque no se puede trabajar de la manera a la que estábamos acostumbrados. Sin embargo, la Federación ha sabido actuar en estos momentos de crisis, dando respuesta gracias al apoyo de la dirección general de Deportes. Sin su colaboración habría sido imposible. La gente se ha alegrado bastante de mi candidatura y se han comprometido conmigo para apoyarme desde el primero momento pese a la situación en la que nos encontramos. Estoy muy agradecida del apoyo que estoy recibiendo, porque si tenía alguna duda de dar el paso, esa aceptación me da mucha más energía para continuar», termina diciendo.