El Jimbee Cartagena necesita hacerse fuerte en casa

El Jimbee no tiene tiempo para reflexionar, solo para levantarse. El conjunto cartagenero afronta el último partido de este 'carrusel' de encuentros que ha tenido que afrontar en las dos últimas semanas frente a rivales muy complicados. Después del duro correctivo frente a Palma el equipo tiene ganas de quitarse el mal sabor de boca que les dejó el viaje a Son Moix. Los de Duda afrontan hoy (12.00) la sexta jornada del campeonato aún en posiciones de play-off y con el objetivo de sacar algo positivo frente a Aspil.

El pasado encuentro no acabó de la mejor manera para los cartageneros. El conjunto melonero llegaba con la ambición de encadenar su cuarta jornada consecutiva sin conocer la derrota, además del deseo de derrotar a uno de los mejores equipos de la liga como es Palma Futsal. Por su parte, el conjunto de Antonio Vadillo quería mantener su imbatibilidad en el campeonato tras haber disputado tres jornadas. El partido empezó de manera favorable para los locales con el gol de Raúl Campos. El ex de ElPozo Murcia abrió la lata con un disparo seco que entró rozando el larguero. El Jimbee no mostró su mejor cara y pocos minutos después Vilela, máximo goleador del conjunto balear, marcó el segundo gol tras superar a Chemi que había salido a despejar el balón. Tomaz cerró la goleada de Palma Futsal a pocos minutos del final del encuentro.

Ahora llega un rival complicado como es Aspil-Jumpers Ribera Navarra. A pesar de que actualmente ocupa los puestos de descenso, llegan a este enfrentamiento con su primera victoria en el bosillo.

Duda sabe que será un partido complicado: «Vamos a tener enfrente a un equipo que tiene un grandísimo entrenador y que ha conseguido su primera victoria. Eso le habrá dado un subidón de ánimo y confianza», comenta el brasileño. El preparador melonero es consciente de que a pesar de la derrota frente a Palma tienen que recuperar la confianza: «Nosotros venimos de perder y tenemos que hacernos fuertes en casa a pesar de que no tengamos público. Debemos tener fe en lo que trabajamos, en lo que sabemos hacer bien y ser conscientes de los puntos fuertes y débiles que tenemos y trabajar en función de ello», explica Duda.

Los de Pato superaron por 6-4 a O Parrulo en un partido muy disputado pero que finalmente se acabó llevando al bolsillo el conjunto de Tudela con goles de Nil, Gabril Vasques, Ibarra, Mínguez y un doblete de David, máximo anotador del conjunto navarro. Ribera Navarra llega con las ganas de seguir sumando ante el Jimbee Cartagena. Esa victoria frente a O Parrulo le ha dado un plus de oxigeno después de perder las cuatro primeras jornadas frente a Santa Coloma, Peñíscola, Levante y Palma Futsal, encajando al menos cuatro goles en cada partido.

La estadística juega a favor de Jimbee Cartagena. Ribera Navarra no ha sido capaz de llevarse los tres puntos de Cartagena en las últimas cuatro temporadas. Tres empates y una victoria a favor del conjunto cartagenero es el balance de los últimos enfrentamientos entre ambos equipos en la ciudad portuaria. El último encuentro acabó con una goleada por 4-1 a favor del conjunto de Duda, cuando apenas llevaba un mes en el cargo. Un doblete de Fran Fernández y los goles de Jesús Izquierdo y Mellado dieron la victoria a Jimbee Cartagena la pasada temporada.