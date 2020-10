Salmerón: "La decisión sobre el público en los campos debería ser igual para todos"

El UCAM Murcia regresa a La Condomina para jugar un partido oficial después de siete meses. Mañana domingo, los universitarios recibirán al Linares con el objetivo de seguir con su buena racha, después de un triunfo en liga contra el Sevilla Atlético y dos victorias en Copa Federación. José María Salmerón indicaba ayer que lo «importante» es la competición regular, pero que la Copa «sirve para que todos los jugadores cojan el ritmo». Además, el técnico explicaba que todavía no hay ni suplentes ni titulares. «Hay una gran igualdad en la plantilla. Podemos emplear a un jugador u otro, por lo que el once puede cambiar de un día para otro».

No tendrá Salmerón bajas para el partido de mañana. Viti, que tenía algunas molestias y que no se desplazó con motivo de la eliminatoria copera, trabajando en Murcia, ya está recuperado.

Salmerón no estaba preocupado porque en pretemporada los resultados no llegaban. Ayer comentaba que «lo de una pretemporada complicada es más para vosotros que para nosotros. No jugábamos para obtener buenos resultados, sino para hacer un grupo más fuerte. Ha sido una pretemporada normal dentro de lo que pretendíamos, que era ser cada vez mejor equipo».

En una temporada muy diferente por la aparición del coronavirus y por el cambio de la competición en Segunda B, Salmerón se mostraba contrario a que en unos campos se permita el acceso de aficionados y en otros no. «Es algo que no entendemos. O hay público para todos o no lo hay para nadie», decía, hablando de «pequeña ventaja» para los equipos que pueden meter aficionados en sus gradas. «Creo que se debería tomar una decisión a nivel nacional y que afecte a todos. O todos con público o todos sin público», explicaba.

Sobre el trabajo en tiempos de pandemia, Salmerón decía que «cada semana cualquier jugador que venga con un resfriadito nos pone en alerta y nos preocupa. Durante la semana te altera muchas cosas. Esperemos que no haya ningún caso, porque al final puede determinar cualquier partido».