El Cartagena consigue una victoria de autoridad con acento canario

El Cartagena se destapa frente a uno de los grandes. Los de Borja Jiménez consiguen una victoria de autoridad venciendo por 3-0 ante una UD Las Palmas que puso en aprietos en ocasiones al conjunto albinegro. Los dos goles vinieron por parte de dos canarios: Rubén Castro desde los once metros y Álex Martín con un gran testarazo marcaron los dos primeros tantos. Carrasquilla con un disparo potente desde la frontal puso el broche de oro a la victoria del FC Cartagena, que se crece y escala en la clasificación. Una victoria con mucho sabor canario que han luchado ante el exequipo de albinegros como Nacho Gil, David Simón, De la Bella o el 'killer' del FC Cartagena, Rubén Castro, que ya suma un póker de goles en su casillero.

El partido daba comienzo en el Cartagonova con los reglamentarios minutos de tanteo. Las Palmas empezó a acercarse al área cartagenera pero el árbitro cortó la ocasión. Rubén Castro respondió con una internada en el área, pero Curbelo llegó rápido para despejar. El respeto empezaba a dar paso a las ocasiones. Álvaro Lemos enviaba un centro magistral desde la derecha que Edu Espiau remató mordido y se marchó por muy poco por la izquierda. Conforme iban pasando los minutos se hacía patente el dominio del conjunto amarillo, que tenía el dominio del balón y la posesión. El Cartagena intentaba responder a esos ataques intentando armar contras, pero no resultaron efectivas, pues la zaga visitante estaba rápida al quite.

Tras el primer cuarto de hora, el Cartagena iba a tener el primer susto de la tarde: De la Bella se quedó tendido en el suelo con problemas para respirar tras un fuerte golpe en el pecho en un duelo aéreo. Pasados unos minutos pudo recuperarse del golpe. Rubén Castro seguía liderando el ataque del Cartagena, intentando meterse dentro del área. Sus intentos eran repelidos continuamente por la defensa del conjunto canario. El propio Rubén Castro iba a tirarle un gran balón a Nacho Gil para que lo corriera al espacio, sin embargo, la zaga amarilla estuvo ágil para achicar. En la siguiente jugada iba a llegar la acción que cambiaría el devenir del encuentro. Rubén Castro se perfilaba para disparar dentro del área pequeña cuando era derribado por Curbelo. El colegiado no dudó en señalar pena máxima, y fue el propio ariete albinegro el encargado de tirar el penal. Una vez más no falló, firmando su cuarto gol en lo que llevamos de campeonato.

Tras el tanto, el Cartagena recuperó las buenas sensaciones que había tenido minutos atrás. El dominio ahora estaba en manos albinegras y apenas duraba la posesión en las manos del conjunto pío-pío, que erraba en la conducción en el centro del campo. A pesar de ello, Kirian puso un buen disparo con rosca hacia la portería de Marc que se fue muy alto. Había voluntad, pero no acierto por parte del equipo de Pepe Mel. Durante los compases posteriores del encuentro iban a recuperar potencial ofensivo: Lemos lanzó una buena falta que se marchó rozando la escuadra de la portería, y Rober disparó a bocajarro a portería. Marc Martínez estuvo brillante para sacar una gran mano y despejar el esférico. En la recta final de la primera mitad, William iba a ejecutar un disparo hacia la portería de Valles que se marchó a córner. El brasileño recibió un golpe que agravó el dolor que tenía previamente, y acabó siendo sustituido por esas molestias. Antes del descanso, el Cartagena iba a dar un segundo golpe sobre la mesa: Álex Gallar mandaba un gran centro hacia el segundo palo donde se encontraba Álex Martín para meterla directa hacia la portería. Con la ventaja de dos goles por encima llegamos al entreacto.

Después del paso por vestuarios cambiaron ligeramente los papeles. Las Palmas salió ofreciendo mejor fútbol y mucha mejor imagen de la que había ofrecido en el tramo final del primer acto. Loiodice tuvo una buena ocasión y se perfiló para disparar desde la frontal del área, pero la jugada fue invalidada por haberla controlado con la mano. Acto seguido, Álex Gallar filtraba un gran pase al área que no encontró rematador y acabó en las manos de Valles. La tónica de los primeros minutos de la segunda mitad se mantenía: los de Pepe Mel estaban muy activos y tenían presencia y dominio en campo rival, intentando crear alguna ocasión de peligro. Por su parte, el Cartagena esperaba atrás a tener alguna ocasión oportuna, sin asumir demasiados riesgos.

El Cartagena intentaba dormir el partido, cortando constantemente el ritmo de juego. El objetivo: cortar la continuidad de la posesión y el ataque canario. A falta de veinte minutos, Álex Gallar iba a liderar otra contra marca de la casa, intentando tirar una pared con Rubén Castro, pero el canario llegó muy forzado para devolver el balón. Los de Pepe Mel intentaron poner el peligro de nuevo en la portería albinegra con un disparo lejano de Pejiño que interceptó bien el meta albinegro. Lemos intentó replicarlo, pero su intentona se marchó muy desviada. El Cartagena volvió a irse al ataque a través de un cabezazo de Elady que llegaba muy tibio a las manos de Valles.

Los últimos minutos aún aguardaban goles por medio de Carrasquilla. El panameño se sacó de la manga un gran disparo desde el borde del área que superó a Valles y selló la goleada del Cartagena. Los de Borja Jiménez firman una gran victoria frente a un rival muy complicado y le sirve como una inyección de moral para afrontar los siguientes encuentros. El Cartagena perdió el miedo a la categoría y lo sigue demostrando.