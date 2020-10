El Lorca Deportiva se medirá el domingo al Ejido 2012 en el césped artificial del Juan Casuco

Por fin. El Lorca Deportiva ya sabe el día, la hora y el lugar donde va a jugar su primer partido de liga como local. El pasado fin de semana debutó ante el Córdoba en el estadio Nuevo Arcangel (1-0) y había mucha ilusión en el seno del club lorquino por empezar en casa en el estadio Artés Carrasco. Pero finalmente los técnicos del césped han desaconsejado que se juegue este choque, ya que ha sido resembrado hace apenas dos semanas.

El club que preside Hugo Issa solicitó al Ejido 2012 la posibilidad de cambiar el orden de los partidos. Primero jugar en el estadio Santo Domingo y en la segunda vuelta hacerlo en el Artés Carrasco. Sin embargo, el equipo almeriense no ha aceptado dicho cambio, aunque no ha puesto pegas a jugar en una superficie de hierba artificial. Tampoco la Federación Española.Por lo que, finalmente el primer encuentro del Lorca Deportiva en Segunda B esta temporada como local,esta temporada, se disputará en el campo anexo al estadio Artés Carrasco, en el Juan Casuco, que cuenta con un césped artificial de última generación tras su instalación hace un año. El encuentro se jugará a puerta cerrada, ya que la Dirección General de Deportes todavía no permite público en los estadios.

El citado encuentro se va a llevar a cabo en la mañana del domingo a las doce. El Ejido derrotó al Betis B (3-0) en el partido inicial. Para ese partido, el técnico vasco del Lorca, Iban Urbano, no puede contar con Andrés Carrasco, quien cumplirá su segundo partido de sanción de los tres que le cayeron, ni con el lesionado Matias Nizzo. Urbano seguró que le «preocupa» no finalizar las llegadas. «Nos penalizó mucho en Córdoba.Construimos bien desde atrás, saltamos bien la presión,pero fallamos arriba. El Ejido tambien es un recién ascendido, pero no podemos fallar.No es sencillo marcar tres goles en esta categoría y eso habla bien de nuestro rival», aseguró.