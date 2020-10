Duda: "Hemos ganado menos puntos de los que deberíamos"

Un maratón de partidos. Así ha definido Duda esta serie de encuentros consecutivos que está teniendo que afrontar el Jimbee Cartagena en este arranque de liga. Pocos días después de haber caído por tres goles a cero ante Palma Futsal, el conjunto melonero se verá las caras este domingo ante Ribera Navarra (12.00 horas) con el que se pondrá fin a este carrusel de encuentros: "Tenemos el último partido de este maratón sin apenas descanso entre uno y otro. Estoy contento por poder jugarlos todos, como le está sucediendo a otros equipos. Sabemos la dificultad que tiene jugar habiendo tenido tan poco tiempo para prepararlo, pero es algo que afecta a los dos equipos", comenta el técnico brasileño.

En medio de la que está siendo una de las ligas más igualadas e inverosímiles, el Jimbee ha sufrido ya varios pinchazos que le privan de estar más arriba del puesto que ocupa en la tabla: "Es extraño porque hay muchos partidos que no se están jugando. Que esté igualado o no, no me importa. A mí me importa que nosotros hemos ganado menos puntos de los que queríamos y debíamos haber ganado. Es cierto que hemos tenido un calendario complicado fuera de casa pero tenemos que encadenar victorias para poder estar en los puestos altos de la clasificación", comenta Duda.

Para ello, habrá que derrotar en el Palacio de los Deportes a un equipo que el martes logró sumar su primera victoria en la presente temporada y que va a ponerle las cosas difíciles al cuadro cartagenero: "Vamos a tener enfrente a un equipo que tiene un grandísimo entrenador y que ha conseguido su primera victoria. Eso le habrá dado un subidón de ánimo y confianza. Nosotros venimos de perder y tenemos que hacernos fuertes en casa a pesar de que no tengamos público. Debemos tener fe en lo que trabajamos, en lo que sabemos hacer bien y ser conscientes de los puntos fuertes y débiles que tenemos y trabajar en función de ello", afirmaba el brasileño.

Un encuentro en el que tratarán de corregir aquellos fallos que les llevaron a la derrota el pasado partes y con la que tratarán de volver a reencontrarse con la victoria: "En líneas generales creo que va a ser un partido muy táctico, que implica un trabajo de preparación importante y en el que no debemos despistarnos con cosas básicas y estar preocupados con otras situaciones. Ese equilibrio es muy importante. Es lo que vamos a buscar todo el partido, intentando estar intensos y conseguir los tres puntos", aseguraba.