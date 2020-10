El Betis B-Real Murcia, en el aire por el positivo de un futbolista grana

No gana el Real Murcia para disgustos. Si la pasada semana tuvieron que retrasar su debut liguero al aplazarse su partido ante el Recreativo Granada por un brote de coronavirus en la plantilla andaluza, ahora está en el aire el encuentro que los murcianistas tendrían que jugar este domingo en el campo del Betis B. Todas las alarmas han saltado esta mañana. La 7 avanzaba que uno de los jugadores murcianistas dio positivo a principios de semana y que el club lo había comunicado a la Federación Española, que debe confirmar ahora si el partido del domingo se mantiene o queda aplazado.

Están a la espera en el Real Murcia. Y es que aunque el jugador quedó aislado en el momento de conocer los resultados, siguiendo los protocolos, y la plantilla ha podido continuar entrenando con normalidad a lo largo de la semana, los futbolistas entrenados por Adrián Hernández serán sometidos esta tarde a nuevos test para conocer si hay más contagiados. Lo normal es que si no hay más sustos, la Federación Española no trastoque los planes y el domingo los de Nueva Condomina debuten en la competición liguera jugando en el campo del Betis B.

La falta de reglamentación por parte de la Federación Española para regular las competiciones en esta etapa en la que el coronavirus se ha convertido en un enemigo mundial está amenazando con el desarrollo de las ligas menores, como es la Segunda División B y la Tercera División. A diferencia del fútbol profesional, donde el organismo presidido por Javier Tebas ha establecido que los equipos que suspendan más de dos partidos por la Covid verán como se les dan por perdidos los siguientes en los que no puedan jugar por contagios, la RFEF no ha establecido medidas de este tipo, dejando abierta la posibilidad a aplazamientos ilimitados, lo que puede provocar un caos en Segunda B.

La competición empezaba la pasada semana con varios aplazamientos, entre ellos el Real Murcia-Recreativo Granada. La jornada de este fin de semana no será diferente. Los andaluces tampoco entrarán en acción al no poder entrenar por estar en cuarentena. Ahora el partido del Real Murcia en el campo del Betis B también está en el aire. Será esta tarde cuando los granas se sometan a test para saber si hay un mayor número de contagiados en la plantilla o si solo hay un positivo, futbolista que ya está aislado.