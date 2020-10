Un punto que sabe a poco

Los jugadores albinegros se adelantan con un tanto de Rubén Castro en el primer tiempo, perdonan el segundo y terminan pagándolo.

Podría considerarse como bueno el resultado si solo nos fijáramos en los objetivos que tiene cada equipo y sabiendo cómo y con qué presupuesto están diseñadas sus plantillas. Sin embargo, viendo el partido, al Cartagena le debe saber a poco el empate cosechado en el estadio Juegos Mediterráneos frente a todo un Almería que quiere pelear por subir a Primera. El gol de Rubén Castro no fue suficiente para volver a casa con los tres puntos en el bolsillo después de haber desperdiciado varias oportunidades para sentenciar el encuentro. Aun así, los albinegros sacan un valioso punto y suman su cuarta jornada consecutiva sin conocer la derrota dejando además buenas sensaciones sobre el verde.

Salió el conjunto de Borja Jiménez con algunas modificaciones en el once para dar descanso y hacer las rotaciones oportunas en estas semanas en las que habrá que vestirse de corto cada tres días. Dos de esos cambios estuvieron en los laterales, donde tanto De la Bella en la izquierda como David Simón en la derecha fueron al banquillo para dar entrada a Forniés y Delmás respectivamente, que no eran titulares desde la primera jornada en Oviedo. Destacó también la vuelta de Carrasquilla en el medio, que totalmente recuperado de las molestias que arrastraba, entró para dar descanso a Clavería y acompañar en el doble pivote a José Ángel Jurado. En la parte de arriba, se mantuvieron Gallar, Elady y Rubén Castro, siendo la única modificación la vuelta de Cayarga en el once en lugar del Nacho Gil.

Podía ser de esta forma un partido para que los albinegros sumaran en una de las –a priori- salidas más complicadas de todo el calendario por la dificultad y la grandeza del rival aprovechando el mal estado de forma que atravesaban los de José Gomes.

Y esa fue la intención que tuvo el Cartagena desde el inicio del encuentro, que salió muy bien plantado al terreno de juego. No necesitó más de dos minutos para crear la primera acción de ataque sobre la portería local. A través de una falta lateral botada desde la izquierda llegaba el primer remate de Rubén Castro, que salió más blando de lo que le hubiera gustado al canario y que pudo detener sin problemas Makarizde. Trató de reaccionar el Almería, que necesitaba empezar con buen pie para recuperar sensaciones. Lo intentó primero con un lanzamiento de falta directa de Aketxe que se marchó por encima del travesaño y posteriormente con una jugada individual de Sadiq, en la que el delantero aguantó de espaldas, se dio media vuelta y sacó un disparo que se fue rozando el palo de la portería de Marc.

Fue prácticamente el último acercamiento del conjunto andaluz en el primer acto, ya que el Cartagena empezó a carburar y apenas le dio opciones. Avisó el cuadro de Borja de sus intenciones con una falta de Cayarga que buscaba la cabeza de Álex en el segundo palo, pero a la que no pudo llegar el defensa canario.



El 'rey del gol' vuelve a aparecer

Cuando se acababa de cumplir el primer cuarto de hora de juego iba a llegar el gol. En una jugada que bien podría haber continuado con un pase atrás, Álex Gallar vio un hueco a la espalda de la defensa almeriense y puso el balón medido a la carrera de Rubén Castro en el desmarque. Dentro del área y estando algo escorado, el delantero cruzó el balón y no perdonó. Aunque el arquero local llegó a tocar el balón, el balón acabó entrando para que se adelantara el Cartagena y para que el canario sumara su tercer gol con la camiseta albinegra en los apenas seis partidos que ha disputado.

Quiso reaccionar el conjunto de Gomes, que se vio sin apenas capacidad de respuesta antes del descanso. Solo una incorporación de Akieme por la izquierda que no encontró remate y otra jugada individual de Umar Sadiq que pudo detener Marc sin mayores apuros incomodaron en cierto modo a la zaga. Mucho más incisivo fue el Cartagena a la contra. Un rápido ataque montado con un primer toque de Elady al espacio para Cayarga terminó con la carrera de este y el centro para la llegada de Rubén Castro, que no pudo rematar en condiciones y cuyo balón terminó marchándose a saque de esquina. Acción similar a la anterior iba a desembocar en la ocasión más clara para que el Cartagena hiciera el segundo. Un nuevo balón al hueco para el extremo cántabro y con todo el espacio para correr le dejaba solo delante del guardameta del Almería. Sin embargo, el portero salía a tiempo para tapar el hueco a la vez que tanto Elady como Rubén la pedían dentro del área.

Tras el paso por vestuarios, llegó la reacción que se esperaba por parte del Almería. El equipo de José Gomes se hizo fuerte y fue en busca del empate. El Cartagena tuvo que remangarse y ponerse el mono de trabajo para aguantar el arreón del conjunto rojiblanco y esperó a salir a la contra para ir en busca del segundo. Dispuso de varias oportunidades el conjunto de Borja para hacer el segundo tanto a lo largo de la segunda parte. Una de ellas, la comandada por Forniés que terminó con un remate fuera de Rubén Castro.

Quien perdona lo paga, y fue exactamente lo que le sucedió al Cartagena. Sadiq, que fue un auténtico dolor de cabeza para la defensa albinegra avisó con un cabezazo que salvó en primera instancia Marc, y que después logró despejar la defensa en el rechace. No perdonaría más tardeen la jugada del empate. Carvalho tiraba una buena diagonal y filtraba un gran pase entre los centrales para que el delantero nigeriano batiera a Marc para poner el empate en el marcador. El Cartagena había perdido el control y la claridad que sí tuvo en el primer tiempo, aunque siguió generando acciones de ataque. Siempre con peligro, Gallar tuvo varias acciones en las que no logró concretar. Una de ellas en un disparo que se marchó cerca del poste. También lo intentaron Elady y Rubén Castro en varias ocasiones e incluso Carrasquilla, que se probó desde fuera del área sin fortuna. La tuvo también Nacho Gil obligando a sacar el pie al guardameta del Almería.

Finalmente el Cartagena no pudo deshacer el empate y deja escapar una buena oportunidad de meterse arriba antes de recibir el sábado a Las Palmas, encuentro al que llega sumando cuatro jornadas sin conocer la derrota y dando muestras de la mejora progresiva que atraviesa.