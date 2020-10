El UCAM visita al Villarrubia con el objetivo de dar otro paso hacia la Copa del Rey

Llegó el UCAM Murcia a la Copa Federación por obligación. Su fracaso el pasado curso le condenaba a un torneo que no entraba en los planes de los universitarios. El sorteo, encima, les castiga a desplazarse más de la cuenta en un mes en el que la Liga penaliza más los errores que nunca. Sin embargo, los de Salmerón no fallaron en la primera ronda. Superaron al Moralo con goles de Xemi y Javi Moreno, y esta tarde, a partir de las seis, visitarán el campo del Villarrubia en un partido que se podrá seguir a través de la página web de La 7. Tienen los murcianos la oportunidad de dar un paso más y colarse en los cuartos de final, donde se repartirán los billetes para la Copa del Rey de esta temporada. Ese es el único aliciente de una competición menor y en la que la mayoría de gallitos de la Segunda B no quiere participar. El Villarrubia, conjunto que en la ronda anterior venció al Utrera (1-0), llega a este choque después de recibir una dura derrota en el inicio liguero. En la primera jornada cayeron ante el Villanovense por 0-3. Por su parte, los de Salmerón, que llegaban con dudas después de una pretemporada con un solo triunfo, se han repuesto con la llegada de los partidos oficiales, ganando al Moralo en Copa Federación y al Sevilla Atlético en el inicio liguero.