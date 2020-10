El UCAM Murcia pasa a cuartos con un sólido triunfo

El UCAM Murcia, después de sus dos victorias en dos partidos oficiales, tanto en la primera ronda de Copa Federación como en su debut liguero, con victoria en el 90, amplió su registro al vencer al Villarrubia en los octavos de la Copa Federación gracias a un gol de Moreno en el minuto 77.

Enfrente tenía al Villarrubia, que el pasado fin de semana no comenzó con buen pie en el novedoso Grupo V de Segunda B, cayendo goleado por 0-3 ante el Villanovense. Para este partido ambos equipos salieron con muchas rotaciones. De hecho, en el once de Salmerón solo repitió once Mustafá con respecto al partido contra el Sevilla Atlético. Por suerte, el UCAM Murcia tiene una plantilla lo suficientemente amplia para poder permitirse rotaciones sin que, en teoría, disminuyeran las prestaciones del equipo. Y además, una cantera que bien trabajada en los últimos años que está dando sus frutos al primer equipo. Salió con Agirre, Gabri, Admonio, Ramón y Mounir en la defensa; Booker y Tomé en la medular; en los extremos apostó por Mustafá y Alberto Fernández y en punta, Aketxe acompañado por Espina en una posición más retrasada.

El partido comenzó con poco ritmo, con muchas similitudes al anterior en Liga. No hubo un control claro en el control del esférico en ningún momento en los primeros 45 minutos. Tampoco ayudaba que el terreno de juego fuera de césped artificial, que quizá benefició de inicio a los locales al estar más acostumbrados a esta superficie. Apenas se generó peligro en ninguna de las dos áreas en el primer tiempo y la solidez defensiva de los dos equipos se sobrepuso a lo demás. Solamente alguna que otra subida de Mounir, que hizo de carrilero izquierdo, generó algún remate sin excesivo peligro. Muchos problemas tenía el UCAM para generar en tres cuartos de campo, al igual que ocurrió en Sevilla. El Villarrubia, situado muy bien durante todo el primer acto, no dio pie a que los universitarios crearan por el medio y les salió de maravilla. En ataque, el murciano Fran Minaya, fue de lo más destacado de los locales, moviéndose por toda la zona de creación y asociándose continuamente con sus compañeros.

Nada cambió en la segunda mitad a pesar del triple en el UCAM. Jauregi, Gurdiel y Xemi entraron para intentar generar más peligro pero poco efecto tuvo al principio. Xemi lo intentó con un lanzamiento lejano que no entró y en la jugada siguiente, Unai Agirre se conviritió en el héroe del partido salvando un mano a mano a Fran Minaya en el primer desajuste que sufrió el equipo de Salmerón. En el 77, la fortuna sonrió al UCAM Murcia. Javi Moreno hizo el gol de la victoria después de que la defensa fallase en un despeje que aprovechó Xemi de cabeza para asistir a Moreno.

Poco sucedió a partir de ese momento. El Villarrubia intentó apretar y el UCAM se lo impidió. Otra sólida victoria más para los de Salmerón, que ya solo se encuentran a una ronda de conseguir un billete para disputar la Copa del Rey.