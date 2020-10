A ahondar en la crisis del Almería

El ritmo de partidos no para. Sin tiempo para digerir el empate frente al Fuenlabrada del pasado sábado, ahora el Cartagena debe enfrentarse a uno de los equipos más punteros de la competición: la UD Almería. El propietario del club, Turki Al-Seikh, ha diseñado un proyecto para llevar al club indálico a la máxima categoría del fútbol español. El Almería es uno de esos 'gallitos' a batir esta temporada, pero nada más empezar ya ha aparecido la palabra crisis, y es que los andaluces encadenan tres jornadas consecutivas sin ganar y ahora recibirán a un Cartagena que se ha quitado el miedo a la categoría.

El Almería es uno de esos equipos que se postula candidato al ascenso. Han hecho una renovación total de su plantel: tan solo seis futbolistas son los que han continuado de años anteriores, entre los que se encuentran hombres destacados como César De la Hoz, Iván Balliu o Lazo. La dirección deportiva encabezada por Darío Drudi y el propio Turki Al-Seikh han firmado jugadores de gran calidad para la categoría. Futbolistas de la talla de Akieme, Aitor Buñuel, Samú Costa, Fran Villalba, Ager Aketxe, Juan Villar o Umar Sadiq darán un plus muy importante a la plantilla del Almería.

Sin embargo, no han empezado de manera muy positiva el campeonato. En la primera jornada frente al Lugo pudimos ver a un Almería que pasó por encima del conjunto albivermello en todas las facetas del juego. Los de José Gomes se llevaron la victoria con facilidad con dos goles de Akieme y Ager Aketxe, que dejaron encarrilado el partido en el primer cuarto de hora. No han tenido la misma suerte en los tres partidos siguientes. En la segunda jornada cayeron por la mínima ante el Sporting pese a que dominaron el encuentro con solvencia. El Logroñés también le bastó con un gol para superar a un Almería que firmó un mal partido en Las Gaunas y que no encontró su mejor versión. La derrota frente a Las Palmas el pasado sábado fue el enésimo golpe para el Almería. No se encontraron cómodos en el campo, no había entendimiento en el juego y pecaron de falta de intensidad.

De momento, este Almería no parece carburar del todo por falta de entendimiento entre los propios futbolistas. Esta renovación total de la plantilla, con 15 jugadores extranjeros en sus filas, de momento no parece que esté funcionando en el equipo de José Gomes. El entrenador portugués está en duda por parte del propietario del club después de encadenar estas tres derrotas de forma consecutiva. El Cartagena intentará pescar en un río revuelto en el que parece no haber muy buena sintonía.

Es un hecho que los de Borja Jiménez están encadenando partidos en los que ha dejado una gran imagen. Tras conseguir dos victorias de forma consecutiva, pudieron plantarle cara a toda una revelación en la categoría como es el Fuenlabrada. El conjunto de Sandoval pudo meterle el miedo en el cuerpo en varias ocasiones a un Cartagena que tiene un cerrojo atrás en su portería: Marc Martínez. El gran reto de hoy: volver a dejar la portería a cero, como ocurrió frente a la Ponferradina.

En el resto de las líneas del campo, Álex Martín se destapó como el asistente del gol el pasado sábado. La conexión canaria se hizo efectiva para que Rubén Castro abriese la lata frente al Fuenlabrada. Del centro del campo hacia arriba quedan pocas dudas de cuáles son los jugadores ideales para Borja Jiménez: Gallar, Elady y Rubén Castro parecen indiscutibles a día de hoy, ya que han aportado cinco de los seis goles que ha anotado el conjunto albinegro. No podrá jugar Sergio Aguza, por estar cedido por el Almería, y Simón Moreno, con unas moletias en el aductor que le puede hacer perderse más partidos.



Sin victorias

Los albinegros buscarán la primera victoria frente a la UD Almería en su estadio, donde nunca les han ganado. En cambio, sí ha podido ganarle a su filial: en 2013, por 0-1 con gol de Tonino, en un encuentro en el que hubo un desplazamiento multitudinario de la afición albinegra. Por otro lado, Elady, que está en un buen estado de forma, también sabe lo que es marcar en este estadio, en la 18-19 marcó un doblete ante al filial almeriense.