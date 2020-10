Sergio Aguza, un 'regalo' desde Almería

El pasado no siempre vuelve. Mañana miércoles, a las 21.30, el FC Cartagena tiene un importante choque frente a la UD Almería en el Juegos del Mediterráneo. Los de Borja Jiménez acumulan tres jornadas sin conocer la derrota y quieren seguir alargando la racha, pero no podrán contar con Sergio Aguza. El medio catalán llegó cedido desde el club almeriense en el cierre de mercado de fichajes y no podrá enfrentarse a su exequipo.

Estos últimos años ha podido curtirse aún más en Segunda División con el Almería. El centrocampista llegó desde el Córdoba, donde destacó con grandes actuaciones, hacia el Almería donde tenía la intención de ser un jugador importante. En dos años ha podido seguir cultivando su juego como centrocampista en un equipo con buenas piezas en esa posición, desempeñándose en numerosas ocasiones en la posición de mediocentro defensivo, aunque es un jugador que prefiere perfilarse más hacia la construcción de juego de ataque. En Almería dejó buenos números: 40 partidos disputados en dos temporadas, con 20 titularidades, más de 2700 minutos y cuatro goles vistiendo la camiseta albirroja.

No obstante, sus inicios con el club almeriense fueron complicados. No pudo hacerse un hueco en el once titular de Francisco, y apenas jugaba una cantidad de minutos relevantes en cada encuentro. Partía desde el banquillo y las lesiones también jugaron en su contra, sufriendo dos aquella temporada. Tan solo pudo partir como titular en tres ocasiones, y solamente en un partido completó los 90 minutos. A pesar de esa falta de protagonismo pudo aportar en el apartado ofensivo con el tanto que consiguió en la goleada por 5-3 que el Almería endosó al Elche. Lo anotó con algo de suerte con el error en la recepción de Edgar Badía. En ese partido precisamente también marcó Nacho Gil, con quien comparte ahora vestuario.

Esta última temporada ha sido mucho mejor para el futbolista catalán. El curso pasado empezó de forma muy positiva para un Sergio Aguza que anotó un doblete frente al Albacete en la primera jornada. El centrocampista albinegro anotó el primer gol de la temporada para el equipo indálico, y redondeó la primera goleada de la temporada con su gol en el descuento. Aguza hizo un golazo para enmarcar sacando una falta con rosca desde el borde del área que se introdujo a portería previo impacto con el larguero. Además de ser un futbolista con toque exquisito de balón demuestra que no le faltan credenciales de cara al gol.

El protagonismo en los primeros compases de la liga se fue apagando con el paso de las jornadas. De nuevo volvieron a aparecer las tan temidas lesiones y Aguza no pudo encontrarse a gusto en el terreno de juego. Coincidiendo con el cambio de inquilino en el banquillo, volvió a la titularidad. Guti decidió alinearlo como titular en sus dos primeros encuentros, pero de nuevo volvió a caer en la irregularidad de minutos encadenando partidos como titular y otros partiendo desde el banco. La inestabilidad en el banquillo tampoco ayudó. Guti fue destituido tras perder en Alcorcón. Aguza jugó 17 partidos con el José María Gutiérrez en el banquillo. Con la llegada de Mário Silva, Aguza disputó frente al Mirandés su último partido de la temporada con el conjunto indálico.

Ahora, el centrocampista catalán quiere volver a recuperar su mejor versión con el FC Cartagena. El pasado sábado ya disputó sus primeros minutos con la camiseta albinegra, entrando en lugar de José Ángel. Disputó apenas un cuarto de hora de partido que no sirvió para atisbar cuál es el verdadero nivel que tiene Sergio Aguza y que seguro podrá demostrar esta temporada.