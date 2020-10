Las lesiones bloquean el timón del UCAM

Los murcianos se medirán al San Pablo Burgos y Barcelona la próxima semana.

Los protocolos y las restricciones sanitarias en el mundo del deporte por el coronavirus hacen que los equipos estén siempre en alerta durante esta tan atípica temporada, por si en algún momento no pueden contar con un jugador en particular. Sin embargo, existen otros obstáculos que siempre llegan en el peor momento durante el desarrollo de cualquier competición. Y es que las lesiones y los problemas físicos no están dando tregua al UCAM Murcia CB desde que se puso en marcha el nuevo curso. En las primeras cinco jornadas, el plantel que dirige Sito Alonso ha podido salir adelante consiguiendo hasta tres victorias en su casillero a pesar de no poder contar con todos los miembros de su plantel al máximo nivel. Sin embargo, el pasado domingo, en la derrota frente al Casademont Zaragoza, el equipo se resintió ostensiblemente de las dolencias de Conner Frankamp y DJ Strawberry, dos piezas clave para armar el ataque.

El puesto de base en el conjunto murciano está entre algodones antes de afrontar su jornada de descanso, al contar con un número impar de clubes (19) en la Liga Endesa. Jordan Davis fue el elegido por Sito Alonso para asumir ese rol en la pista del Príncipe Felipe y aprovechar su verticalidad hacia el aro, tarea que ya tuvo que realizar en varias ocasiones durante la pretemporada ante los problemas físicos de Rafa Luz, pero al UCAM le costó demasiado atacar de forma racional y lo acabó pagando desde el tiro exterior ante la defensa planteada por el cuadro aragonés.

Conner Frankamp, pese a las molestias en su rodilla izquierda, estuvo durante 26 minutos en pista y acabó siendo el máximo anotador del equipo (20 puntos) después de un brillante último cuarto en el que devolvió la esperanza de poder consumar la remontada. Pero, sin lugar a dudas, al que más echó en falta el UCAM frente al Casademont Zaragoza fue a Strawberry. El exterior norteamericano lleva desde la pretemporada solventando algunos problemas ofensivos del cuadro murciano en varios encuentros, ya sea anotando o liberando a los bases para armar las jugadas gracias capacidad para leer el juego. Pero por culpa de unas molestias en la fascia plantar no pudo estar presente en el choque ante el Casademont Zaragoza. Se trata de una lesión muy dolorosa, que le podría hacerse perder algún partido más, y que normalmente se apuesta por un tratamiento conservador en su inicio. «No entiendo mucho de lesiones, pero Strawberry salió en muletas del entrenamiento y no le he vuelto a ver andar sin ellas. En cuanto a Conner, un día antes del partido pensábamos que no iba a jugar, pero ha hecho un esfuerzo que desconocíamos que él podía hacer», explicaba Sito Alonso ante los medios de comunicación después de caer en Zaragoza. Unas problemas físicos que se añaden a la lista anteriormente de Rafa Luz o Radovic en la pretemporada, de Peter Jok en la rodilla, que le hizo debutar más tarde en la Liga Endesa, y a las dolencias en la espalda de Augusto Lima en el arranque del nuevo curso.

Así pues, con las molestias de Frankamp, la duda de Strawberry y la dificultad para coger ritmo competitivo de Rafa Luz, el técnico madrileño deberá rediseñar el ataque de su equipo esta semana antes de medirse al Hereda San Pablo Burgos en el que será el segundo partido consecutivo que afrontará el UCAM Murcia lejos de casa. Además, dos días más tarde, ya en el Palacio, recibirá -el martes 27- al Barcelona justo antes de afrontar su jornada de descanso en el actual calendario.