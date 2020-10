Borja Jiménez, entrenador del FC Cartagena: "Es indudable el talento que tiene la plantilla del Almería"

El preparador del FC Cartagena, Borja Jiménez, ha pasado por rueda de prensa antes del importante choque frente al Almería. Después de tres jornadas sin conocer la derrota, la principal ambición que tiene el equipo es seguir alargando la racha frente a uno de los equipos más importantes de la competición.

El Cartagena afronta el segundo partido de esta 'maratón' de partidos. Borja Jiménez está tranquilo y confiado por las variantes que tiene en su plantilla: "Vamos a jugar cinco partidos en 14 días, pero era algo previsto. Tenemos una plantilla muy amplia y habrá posibilidades para que muchos de ellos puedan participar. Estamos tranquilos, afrontando cada partido con ganas de poder ganar, hacerlo bien y seguir sumando puntos", comenta el técnico abulense. Ante la inestabilidad que hay últimamente con los horarios en LaLiga Smartbank, Borja Jiménez considera que tienen que estar "abiertos a cualquier cosa que pueda pasar". El horario del encuentro del Castellón frente al Lugo de la jornada pasada se cambió con menos de un día de antelación, parece que será una práctica que se repetirá.

Horarios aparte, el Cartagena llega en el momento preciso para meterle la mano a un rival muy potente en cuanto a nivel de plantilla pero que no pasa por su mejor momento. Borja Jiménez asegura que utilizarán sus "armas" para aprovecharse de esa mala racha: "Es el momento, es cuando nos toca. Tenemos que ir y afrontarlo como tal, nunca se sabe si puede ser buen momento o no. Aparentemente lo que se transmite al exterior es que no están pasando por su mejor momento por la racha de resultados que llevan. Es indudable el talento que tienen los jugadores y para lo que está construida esa plantilla. Intentaremos utilizar nuestras armas y aprovecharnos de ese mal momento para, sobre todo, iniciar bien el partido que creo que va a ser determinante".

Ante una carga tan importante de partidos, el técnico albinegro tiene mucho trabajo para gestionar la plantilla de manera eficaz. Cree que los jugadores que participaron el sábado tendrán tiempo para recuperarse: "Queda aún mucho para el partido y la recuperación será mayor. Seguro que habrá algún cambio, no sabría decir cuántos porque aún no lo tenemos decidido, nos queda el entrenamiento de esta tarde", explica Borja Jiménez.

Además, considera que lo importante es el concepto de juego que ha cogido su equipo, independientemente de quien juegue: "Confiamos en todos los jugadores que tenemos, da igual quien juegue, lo importante es la idea que ha cogido el equipo. Habrá cambios, es normal, igual que los habrá el sábado. Tenemos muchos jugadores en muchos puestos y tenemos que verles competir y utilizarlos". Sergio Aguza no podrá estar por temas de contrato, viene cedido desde el Almería. Jack Harper sigue aparte del grupo, y no ha entrenado con el grueso de la plantilla, mientras que Rhyner está completamente integrado en dinámica de entrenamientos.

En cuanto a esa gestión de la plantilla, Borja asegura que están haciendo lo posible para que haya un equilibrio de cargas de entrenamiento entre los jugadores: "Los que jugaron el sábado podríamos decir que casi no han entrenado. Básicamente han hecho recuperación, que vayan encontrando sensaciones buenas para poder hacer un entrenamiento y mañana competir. Los jugadores que no participaron o participaron menos han hecho cargas de entrenamiento no muy grandes para que estén a disposición de jugar. Estas semanas son así: entrenar poco, recuperar y competir mucho", asegura Borja Jiménez que quiere seguir compitiendo con su Cartagena, que está dando mucho que hablar en estas primeras jornadas. Los albinegros pueden plantarle cara a cualquiera y así quieren seguir demostrándolo frente al Almería.