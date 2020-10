El mazarronero Acosta firma un fin de semana redondo con otro triunfo

El mazarronero Pedro Acosta logró su sexta victoria de la temporada en la Red Bull Rookies Cup para firmar un fin de semana perfecto en Motorland. En esta ocasión, el dominio del murciano fue desde el inicio, ya que se escapó en la primera vuelta y evitó así la incómoda presencia de rivales, marcando un alto ritmo que ningún piloto pudo seguir. Acosta, que el próximo competirá en el Mundial de Moto 3, explicó que «la diferencia en la carrera fue porque la noche anterior estuve hablando con mi ayudante Paco (Francisco Marmol Oliva) y me dijo que tenía que hacer una buena salida y romper el grupo en la primera vuelta. Lo hice y quiero agradecer al grupo que me rodea, son solo ellos los que entienden lo duro que trabajamos para lograr estas cosas. Ir rápido en la primera vuelta no es fácil, pero hablar con el equipo de la Rookies Cup y las personas cercanas a mí me ha ayudado», terminó diciendo el líder destacado el trofeo.