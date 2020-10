Carlos Alcaraz, el 'niño' insaciable

Vence en Villena a Pedro Martínez y hoy subirá hasta el puesto 135 del ránking mundial

Carlos Alcaraz Garfia es insaciable. Sus triunfos han dejado ya de ser un factor sorpresa. El 'niño' crece a pasos agigantados. Ayer, en Villena, fue capaz de lograr su segundo título Challenger consecutivo y el tercero del año. Ha igualado la misma cifra de torneos de esta categoría que en su día sumó con 17 años Novak Djokovic. Y se ha convertido en el más joven de la historia del tenis en conseguir dos de forma consecutiva. Sus cifras asustan: empezó el año en el puesto 490 y, pese a la larga inactividad por el confinamiento, hoy aparecerá en el 135; en 2020 ha logrado 19 victorias y 3 derrotas; y suma 13 tiebreaks ganados por solo 2 perdidos esta temporada pese a su juventud.

Ayer, en Villena, ante el 97 del mundo, Pedro Martínez, a quien le tiene cogida la medida desde que en 2019 le ganó en dos ocasiones, en Sevilla y Murcia, volvió a demostrar que no tiene mal de altura. Todo lo contrario. Pese a acumular muchos partidos en solo dos semanas, demostró también que tiene un físico portentoso. «¿Quieres correr una maratón?», le dijeron los médicos después de ver los resultados de su último reconocimiento médico. Y es que a esa calidad indudable para jugar al tenis que tiene con un gran margen de mejora, sobre todo en el saque, le añade una resistencia espectacular. Quizás por ello su cabeza es capaz de funcionar con solvencia en los momentos más críticos, donde la tensión agarrota el brazo a otros.

Solo Richard Gasquet ha sido capaz de alcanzar más joven que Carlos Alcaraz sus cifras. Encima, es un jugador que transmite a la grada, que enamora con su juego desde el fondo de la pista y sus dejadas. No se asemeja a Rafa Nadal, más bien a Roger Federer por su forma de moverse en la pista. Pero aún le queda mucho camino por recorrer. Juan Carlos Ferrero, su entrenador, pensaba que su cocción iba a ser a un fuego más lento, sobre todo por esos meses de este año donde no pudo competir. Y los grandes tenistas se hacen jugando, no solo entrenando. Pero el trabajo realizado durante esos meses de confinamiento donde estuvo recluido en la Academia JC Equelite, donde ayer, en su pista central, volvió a dar una lección de impropia madurez, está dando unos resultados espectaculares.

Frente a Pedro Martínez Portero, después de una semana dura, con varios partidos a tres sets, no ofreció en ningún momento síntomas de debilidad y en solo 1 hora y 43 minutos se anotó el triunfo (7-6 (6) y 6-3).

El primer set se resolvió en la muerte súbita después de mantener su saque ambos jugadores hasta que el alcireño logró un break para situarse con 3-5. Parecía que el valenciano se haría con esa primera manga, pero Alcaraz, arropado desde la grada por su familia y muchos murcianos, sacó todo su carácter para igualar el encuentro y llegar a colocarse con 5-6. Martínez se repuso e igualó el choque con otra rotura. Ya en la muerte súbita, ningún jugador logró marcar diferencias hasta que Alcaraz logró un mini break y después se anotó dos puntos más con su saque.

La segunda manga comenzó con Alcaraz cediendo su servicio, pero recuperó el equilibrio en el siguiente juego y abrió brecha en el sexto con un break (4-2). A partir de ese momento ambos tenistas se mantuvieron firmes con su saque, anotándose finalmente el partido el murciano tras dejar en blanco a su oponente en el noveno juego (6-3). Ahora se tomará una semana el murciano de respiro a nivel competitivo para regresar el 28 de octubre en Marbella.