El UCAM Murcia empieza su temporada con más expectativas

La espera ha acabado para el UCAM Murcia. Después de una mala temporada que terminó de forma prematura, los universitarios volverán a disputar un partido de liga siete meses después. Visitan al Sevilla Atlético (11.00 horas, 7 TV) en la jornada inaugural de Segunda B. Desde la vuelta del UCAM a la categoría de bronce, todos los proyectos han fracasado y en ninguna campaña, a pesar de tener grandes plantillas, han logrado clasificarse para el play off.

El UCAM Murcia ha armado esta temporada un bloque muy completo en todas las líneas para lograr el ascenso al fútbol profesional. En defensa, fichajes como Charlie Dean, Admonio o Josete son garantía de solidez, aunque es cierto que lsigue siendo un aspecto a mejorar por Salmerón. En el centro del campo confluyen calidad y músculo con hombres como Tropi, Alberto Fernández o Adri León. Las bandas son posiblemente las mejores de la categoría gracias a la incorporación de Santi Jara,que se suma a Javi Moreno y Mustafá. Arriba, Pablo Espina y Jauregi intentarán hacerle la competencia al 'killer' del equipo, Isaac Aketxe.

El UCAM no ha dejado buenas sensaciones esta pretemporada, consiguiendo un solo triunfo en ocho partidos. Aunque empezó a entrenar un mes antes que sus rivales para hacer frente a esta exigente temporada, la forma física aún no es óptima. Intentarán repetir los universitarios lo conseguido en el primer partido oficial de la temporada, que se saldó con victoria frente al Moralo en Copa Federación. En frente, un Sevilla Atlético que como todos los filiales se caracteriza por ser un equipo enérgico y pegajoso.

Salmerón cuenta con toda la plantilla para el partido en Sevilla, salvo los defensas Gabri y Viti. Y es aquí donde el almeriense tiene un problema: solo pueden jugar once. La amplitud de la plantilla universitaria da multitud de opciones a Salmerón, tantas que ni él mismo sabe cómo gestionarlas. «No he elegido aún al once porque hay igualdad en una serie de puestos. Cuando esa situación se produce, les dejo trabajar y el fin de semana lo decido"« declara. En una temporada 'exprés', el UCAM Murcia buscará empezar con buen pie en su vuelta al campeonato liguero.