En directo: La mejora del UCAM se queda en un espejismo

En directo: Casademont Zaragoza-UCAM Murcia CB



Primer cuarto

?? "Juega como cuando entrenas, no juegues cobarde como ahora"

La TREMENDA bronca de Sito Alonso#LigaEndesa

Segundo cuarto

Tercer cuarto

El partido ya se torció antes de tiempo cuando se conocía a escasos minutos que DJ Strawberry se perdía el choque por una fascitis plantar, según informó el propio club. Sito Alonso volvió a darle una vuelta al quinteto inicial y a la baja del exterior, se sumó que Conner Frankamp empezaba el encuentro desde el banquillo. El base, máximo anotador del equipo, lucía una protección en su rodilla izquierda y no fue hasta bien avanzado el primer cuarto cuando entró el pista. Una pista a la que el conjunto universitario no entró con buen pie. Y es que el acierto del Casadamont Zaragoza desde el triple atosigó a un UCAM desconocido en defensa. El conjunto universitario no pudo con los exteriores del conjunto maño durante los primeros compases, y Sito Alonso se vio obligado a cortar el duelo con el primer tiempo muerto (14-4). El técnico madrileño echó la bronca a sus jugadores después de un 4/4 en triples de su rival, y tras completar la rotación, comenzaron a llegar los primeros puntos universitarios después de que Jordan Davis se viera desbordado al asumir las riendas desde el puesto de base. Sin embargo, los triples de Barreiro y Benzing siguieron ampliando la ventaja al término de los diez primeros minutos (26-13).El parcial de salida del segundo cuarto no solo mantuvo la ventaja en el marcador, si no que la incrementó. El UCAM acusó los problemas físicos de Frankamp, quien pese a estar sobre la pista no ejercía su rol como base, y la mala defensa al juego exterior del Casademont Zaragoza le acabó condenando al descanso. El equipo de Diego Ocampo, entrenador del cuadro maño, movía el balón a placer buscando la opción liberada en todo momento y así fue como se llegó a los 20 puntos de diferencia (39-19). Sito Alonso volvió a parar el encuentro, pero tan solo los puntos interiores de Radovic y Lima mantenían con vida al UCAM tras el 0/9 en triples. Fue Peter Jok el que rompió la mala racha desde la línea de 6,75 con el primer lanzamiento de tres convertido a los 16 minutos y medio de partido. Y, pese a que los universitarios intenteron un último arreón en el primer tiempo tras una antideportiva sobre Davis, la mala defensa de los de Sito Alonso ayudaba a su rival a conservar la amplia renta (53-33).El UCAM regresó de los vestuarios mucho más entonado en defensa y confiando en poder acercarse en el marcador para tener opciones en el último cuarto. Y así lo demostró en el arranque del tercer cuarto con un parcial de salida de 0-5 y los triples de Peter Jok, que ayudaron a rebajar la distancia hasta los 13 puntos (56-43). El UCAM tenía la posibilidad de rebajar la distancia y rozar la barrera psicológica los diez puntos en el ecuador del tercer cuarto. El Casademont Zaragoza estaba muy tocado, confiado por extensa diferencia en el marcador. Y el equipo universitario contó con varias posesiones para colocarse a tan solo once o diez minutos. Davis, pese a anotar anteriormente, se precipitó en varias acciones, y el Zaragoza se cansó de dejarse llevar. Una antideportiva de Rojas sobre Seeley, y dos triples del jugador local consecutivos, colocaron el +19 de nuevo de distancia para los maños y ahí murieron todas las esperanzas del UCAM (62-43). Eso sí, el conjunto de Sito Alonso lo siguió intentando, pero no fue suficiente y el Casademont Zaragoza llegó a los diez minutos, incluso, aumentando la ventaja anterior (75-53).