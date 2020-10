El Jimbee, a por un triunfo que le enganche a la parte alta de la tabla

Poco a poco le van saliendo las cosas a Jimbee Cartagena. El conjunto entrenado por Duda encadena dos jornadas sin conocer la derrota, con el plus de energía que supone haber podido rascar un punto de un enclave tan complicado como el Palau Blaugrana. Jimbee busca afianzarse en las posiciones de arriba después de disputar sus tres primeros encuentros, pero para seguir ahí arriba debe medirse ante Peñíscola.

Los de Duda firmaron un gran partido ante el FC Barcelona. El conjunto melonero llegó con la intención de conseguir rascar algo para no caer de nuevo en un resultado negativo y así lo hizo. Sin embargo, no fue nada fácil conseguir traerse ese punto. Adolfo abrió la lata para los azulgranas tras cinco minutos de juego. Los cartageneros insistieron en el ataque a través de las intentonas de Juanpi y Solano. Miquel Feixas tuvo que emplearse a fondo para evitar que el conjunto cartagenero pusiese la igualada en el marcador. En la segunda mitad hubo ocasiones para ambos equipos, pero llegados a los últimos diez minutos el partido cambió.

Andresito puso el empate en el marcador tras un buen pase de Marinovic. El cordobés solo tuvo que empujarla para poner el 1-1. Jimbee Cartagena hizo valer la superioridad numérica jugando con portero-jugador y se hizo notar en el dominio del balón. Solano pudo adelantar a los suyos, pero su disparo se fue muy desviado. A falta de cinco minutos se adelantó el Barcelona en el marcador con un gol no exento de polémica. Jimbee protestó un bloqueo de André Coelho a Marinovic justo en la jugada en la que Lozano iba a marcar un auténtico golazo. Precisamente fue el croata el que puso el segundo gol cartagenero en el marcador y salvó un punto que es oro para los meloneros.

El rival en la cuarta jornada es el actual segundo clasificado de la liga. Peñíscola ha firmado un gran inicio de campeonato. Cuenta con siete puntos en su casillero tras conseguir dos victorias y un empate. En la primera jornada lograron dar la campanada venciendo al FC Barcelona con un ajustado 3-4, en el que destacaron Paniagua y ex del Cartagena, Rahali, marcando los tres goles de Peñíscola GlobeEnergy. Posteriormente, ha sumado otra victoria ante Ribera Navarra, además de sumar un valioso empate contra un siempre complicado Palma Futsal. El conjunto castellonense no podrá contar con Iván Rumbo para este partido. Por parte del Jimbee Cartagena, Duda no podrá disponer de Bebe; Chispi y Carlitos se quedan fuera de la convocatoria. Avellino regresa después de sufrir unas molestias, además de Juan Emilio, que ya ha cumplido los dos partidos de sanción tras su expulsión en la primera jornada.

Duda cree que este partido será complicado: "El partido va a ser complicado contra un equipo que está por delante de nosotros en la clasificación por méritos propios. Ha ganado en la pista de Barcelona, ha empatado con Palma y ha ganado a Aspil. Están jugando muy bien, con mucha intensidad y confianza. Todo eso les hace un rival muy peligroso. Tenemos que mantener, como mínimo, la actitud que hemos demostrado en Barcelona para optar a ganar", comenta el técnico brasileño. Intensidad y concentración, un mantra constante para el preparador de Jimbee Cartagena.



Precedente positivo para Jimbee



Jimbee Cartagena y Peñíscola GlobeEnergy ya se enfrentaron hace relativamente poco en un encuentro que hizo que la gran mayoría de los aficionados se ilusionara. Los de Duda fueron superiores al conjunto entrenado por Manolín, llevándose el primer amistoso de pretemporada al bolsillo con un buen resultado de 3-1 con goles de Bebe, Andresito y Juanpi. Los castellonenses se recuperaron bien al final del partido y pudieron poner en problemas al equipo melonero, pero finalmente la balanza se decantó del lado cartagenero. Repetir ese resultado sería una gran noticia para el conjunto cartagenero, que quiere mantener su racha de imbatibilidad y mantenerse en las posiciones de privilegio.