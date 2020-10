Sito Alonso: "La clave del partido estará en la defensa exterior"

El UCAM Murcia intentará seguir con su buena racha de victorias tras asaltar el Buesa Arena frente al Baskonia y hacer los deberes en casa contra el Betis. Este domingo (17.00, Movistar + Deportes) se enfrentará al Casademont Zaragoza (1-4), que aunque no ha empezado muy bien, Sito les cataloga como un equipo peligroso y que "solo hay que ver su plantilla. Las lesiones que ha tenido Zaragoza le desconfigura un poco su plan exterior pero tiene 5 o 6 jugadores que tienen nivel Euroliga. Vienen de jugar la Final 8 de la BCL, iban terceros antes del parón de ACB y es un equipo que si tienes una relajación, te llevas una derrota seguro y quizá que no puedas ni competir", declara sobre la peligrosidad de su próximo rival.

Sito Alonso ve clave que se repita la defensa coral que se hizo en la última salida contra el Baskonia y pone especial hincapié en la calidad exterior que tiene Zaragoza. "Tenemos que tener un control grande de sus jugadores exteriores. Ennis, Seeley, Brussino, Benzing... Son jugadores que son muy difíciles de defender porque tienen una variedad de recursos muy buena. Tenemos que tener mucha disciplina defensiva muy grande y no cometer errores. Hay que intentar que se parezca al partido contra el Baskonia y no al de Andorra", afirma refiriéndose a las dos salidas que lleva el conjunto murciano.

No cree que tenga que ponerse en duda la capacidad de los aragoneses a pesar de su mal inicio en la ACB. "Estar cuestionado en la jornada cinco se me hace difícil. No entiendo que se discuta a alguien con solo cinco partidos jugados. El año pasado era un equipo muy difícil de batir y este han empezado regular pero con tramos de baloncesto muy buenos". Tampoco cree que el inicio del partido sea determinante con la situación excepcional de la covid. "Todo proyecto necesita su tiempo y creo que con el equipo tan veterano que tienen no le va a importar el inicio del partido porque no hay público. No creo que sea decisivo pero empezar bien será más importante para nosotros".

El UCAM Murcia, ha demostrado ser capaz de hacer mucho daño cuando se minimizan los erroes y se apretan las tuercas en defensa. Son las claves que les llevaron a cuajar una gran primera parte en ante Tenerife y a ganar al Baskonia. "Intentaremos que el partido se parezca lo máximo posible a los primeros 32 minutos del partido contra Tenerife, que se parezca al de Vitoria y que tengamos la garra que mostramos ante Estudiantes cuando el partido se puso cuesta arriba", resalta.

Respecto a las bajas que tendrá el equipo para el domingo, el madrileño afirma que "es difícil hablar de jugadores hoy. Hay que esperar porque es muy pronto. Hay un par que tienen molestias pero la idea es que lleguen todos al partido del domingo".