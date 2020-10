Un 'infiltrado' ante el Fuenlabrada

Pablo Clavería está en boca de todos esta semana. Ha sido protagonista del cartel que el club realiza para promocionar el partido que se juega en el Cartagonova. El de mañana (18.15 horas, Movistar +) es un encuentro muy especial para el centrocampista madrileño, puesto que se enfrentará al Fuenlabrada, equipo donde ha militado los dos últimos años antes de recalar este verano en el FC Cartagena.

Los dos años que militó en el conjunto azulón fueron muy positivos para el futbolista, además de suponer una evolución muy importante con respecto a la etapa anterior. Clavería fue uno de los responsables del ascenso del Atlético Malagueño a Segunda B, conseguido frente al Yeclano Deportivo hace tres años. Aquella temporada se destapó como el centrocampista que conocemos ahora, con buen toque de balón y muy sólido atrás. En el filial boquerón jugó 24 partidos, contribuyendo a la causa con sus cuatro goles. Esa campaña le sirvió para evolucionar y el Fuenlabrada le fichó en el verano de 2018 para formar parte de la primera plantilla. De ser uno de los héroes del ascenso del filial malaguista, a ser parte de uno de los equipos punteros de Segunda B. El club presidido por Jonathan Praena preparó un gran proyecto para dar el salto de categoría en la que figuraban jugadores como Biel Ribas, Hugo Fraile o Randy Nteka, una de las revelaciones de este comienzo de temporada 2020-21.

Clavería se hizo un hueco en el equipo pronto. En la cuarta jornada empezó a aparecer como titular con cierta regularidad, y acabó acumulando más de 2600 minutos vistiendo la camiseta azulona aquella temporada. Todo acabó de la manera deseada para el club del sur de Madrid, consiguiendo el ascenso frente al Decano en el Nuevo Colombino. Fue un partido de vuelta cómodo, donde ya tenían una ventaja de tres goles en la ida. Clavería se enfrentó allí al que ahora guarda la portería albinegra, Marc Martínez. Siendo unas piezas importantes del equipo, tras el ascenso su contrato quedó renovado automáticamente y pudo disfrutar de su segunda experiencia en la categoría de plata.

La temporada pasada volvió a ser relevante en el centro del campo del conjunto kiriko. A las órdenes de Mere Hermoso durante las primeras 31 jornadas antes de su destitución jugó 26 partidos partiendo como titular, jugando gran parte de los minutos en todos los encuentros. En el cómputo global de la temporada llegó a acumular 2500 minutos jugados sobre el verde. Sin embargo, en la segunda mitad de la temporada y tras la llegada de Sandoval perdió bastante relevancia. La irrupción de Pathé Ciss en el once azulón hizo que no tuviera tanto protagonismo ni pudiera entrar en el once inicial, jugando tan solo cuatro partidos como titular hasta el agónico final de temporada que sufrió el equipo madrileño. Estuvo en esa 'final' frente al Deportivo de La Coruña en la que el Fuenlabrada acabó sucumbiendo por 2-1 y perdiendo la posibilidad de jugar el play-off, en favor de un Elche que acabó ascendiendo. Esos fueron los últimos 90 minutos que jugó con la camiseta del Fuenlabrada.

En el mes de agosto se hizo oficial su fichaje por el Cartagena. En la pretemporada fue una pieza importante para Borja Jiménez, destacando en varias ocasiones. Participó en uno de los goles de la pretemporada, asistiendo a Jurado en el partido frente al Levante. En estos primeros compases de la temporada se ha erigido como un indiscutible para Borja. Clavería ha disputado las cinco primeras jornadas como titular y ha demostrado ser un futbolista importante para el equipo. El partido del sábado frente a su exequipo será muy especial: «Te enfrentas a amigos que vas dejando en el fútbol, es un partido especial», asegura el centrocampista albinegro que dice que la clave del partido es que el equipo tenga personalidad. Esa personalidad se basa en ser ellos mismos, «no perder nuestra esencia, intentar ser fiables atrás con el balón como el otro día y mantener la portería a cero», puntualiza Clavería.

El partido contra su exequipo será el primero de cuatro partidos muy duros que se darán a finales de este mes. Girona, Las Palmas y Almería esperan tras el encuentro frente a los azulones: «Puede ser un punto de inflexión. Creo que el equipo que lo afronte más fuerte mentalmente y esté mejor preparado podrá salir reforzado de estos partidos tan seguidos», comenta Clavería. El madrileño quiere vencer a su exequipo en el Cartagonova y empezar de manera positiva el 'Tourmalet' de partidos que le espera al conjunto albinegro frente a gallitos de la categoría.El FC Cartagena podría encadenar esta semana su tercera victoria consecutiva en lo que va de temporada tras vencer al Lugo y a la Ponferradina.