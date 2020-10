El coronavirus retrasa el estreno liguero del Real Murcia

El Real Murcia deberá esperar una semana más que el resto de componentes del grupo IV de Segunda División B para disputar la primera jornada de liga. Así lo comunicó ayer la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que decidió aprobar el aplazamiento solicitado por el Granada B ante la persistencia de casos positivos por Covid-19 en su plantilla a escasas horas de disputar dicho encuentro.

El filial andaluz solicitó el pasado jueves, a través de un comunicado en sus canales oficiales, el cambio de fecha para el choque ante el Real Murcia en el estadio Nueva Condomina, previsto para las 18.00 horas. «El club ha solicitado a la Real Federación Española de Fútbol el aplazamiento del partido del próximo fin de semana ante el Real Murcia ante la complicada tesitura de no poder afrontar el primer encuentro de la competición. Una vez tramitada la petición por escrito y puesto en conocimiento del rival, el club aguarda una respuesta formal, solicitando comprensión ante las circunstancias actuales», decía el comunicado. Y fue ayer, al principio de la tarde, cuando la RFEF dio luz verde al cambio de fecha.

Así pues, el Real Murcia deberá esperar una semana más para su estreno liguero. Lo hará, si las condiciones sanitarias lo permiten, frente al Betis B el próximo fin de semana. Mientras que para su primer partido en casa habrá que esperar quince días más con la visita del Sevilla Atlético al estadio murciano, prevista para el fin de semana del próximo 1 de noviembre. La plantilla que dirige Adrián Hernández, entrenador del Real Murcia, contará con más días de entrenamientos después de no cumplir las expectativas en la primera ronda de la Copa Federación, al caer eliminado en la prórroga por 0-1 ante el Calvo Sotelo Puertollano, un rival de inferior categoría que los granas. La primera jornada apuntaba con más focos de los habituales para comprobar la mejoría que se espera de los murcianistas, tras dejar detalles optimistas durante la preparación, pero todos los análisis deberán esperar una semana más hasta el encuentro frente al filial del Real Betis Balompié.

No obstante, pese a que finalmente no se disputará el choque ante el Recreativo Granada este sábado, todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico del Real Murcia se sometieron ayer a los controles de PCR, de la mano del patrocinador Prevemur, para cerciorarse de que no existe ningún positivo antes de arrancar el nuevo curso. En los próximos días se conocerán los resultados.

Por otro lado, desde el club murcianista se está valorando la posibilidad de realizar un encuentro amistoso en los próximos días tras el aplazamiento del encuentro ante el Granada B. Al quedarse fuera de la Copa Federación, el conjunto grana cuenta con un abanico más amplio de posiblidades para poder recuperar una fecha de cara al encuentro aplazado ante el filial nazarí por la existencia de casos positivos por coronavirus.