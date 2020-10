Borja Jiménez: "El Fuenlabrada es un equipo con bastante nivel"

El entrenador albinegro ha pasado por rueda de prensa para realizar sus valoraciones previas al choque frente al Fuenlabrada. Los de Sandoval llegan invictos al choque del Cartagonova, pero se enfrentan a un Cartagena que lleva la flecha para arriba. Después de conseguir dos victorias consecutivas, el conjunto albinegro quiere más.

Borja Jiménez ha valorado al rival como un equipo compacto y rocoso que fue la revelación de la temporada anterior: "Fueron la revelación de la categoría el año pasado. El equipo estuvo a un nivel muy alto durante todo el año. El inicio liguero que tuvieron el año pasado fue muy bueno, y este año han sido capaces de mejorarlo. Es un equipo compacto y rocoso. Llevar cinco jornadas y no haber perdido dice mucho de lo que nos vamos a encontrar mañana", comenta Borja Jiménez.

El Fuenlabrada tiene a jugadores con una gran calidad y que están destacando considerablemente como es el caso de Randy Nteka, Iban Salvador o Pathé Ciss. En ese sentido, Borja sabe a lo que se enfrentan: "Manejan todos los registros, son capaces de jugar en corto en el inicio, y tienen muy buenos jugadores para jugar en largo. A balón parado manejan muchísimas acciones con jugadores de mucha envergadura. Sin menospreciar a nadie, es un equipo de bastante nivel con respecto a los que nos hemos enfrentado."

Tras conseguir dos victorias de forma consecutiva y conseguir despejar en la tabla, el preparador albinegro asegura que están más sonrientes y con mayor confianza. Además, vuelven jugadores que tenían molestias en anteriores partidos, pero hay otros que no podrán estar en el encuentro frente al conjunto kiriko por lesión. El Fuenlabrada será el primer peldaño en una larga escalera que empieza con dos platos muy fuertes: "Ahora tenemos que enfrentarnos al Fuenlabrada, un equipo invicto en la categoría. El año pasado hubiera jugado play-off si no hubiera pasado todo lo que pasó. Luego tenemos al Almería, un equipo diseñado para ascender. Sabemos que vienen dos partidos difíciles, pero nos hemos ido quitando el miedo a la categoría", considera Borja Jiménez.

Después de los choques frente a Fuenlabrada y Almería tendrán que jugar frente Girona, Las Palmas y Albacete. El técnico cartagenerista asegura que todos los jugadores serán importantes para estos partidos: "Todos los jugadores van a ser muy importantes, van a haber momentos y minutos para casi todos. No soy de regalar minutos a nadie, no lo he hecho nunca. El 95% de los jugadores están entrenando a un nivel muy alto y seguro que hay oportunidades para todos", explica el preparador albinegro.

Esas dos victorias han ayudado mucho a nivel mental al plantel que dirige el técnico abulense. Aunque él mismo asegura que nunca han perdido los nervios por las derrotas y "siguen siendo los mismos": "Cada partido lo afrontamos de la misma manera, en el fútbol por desgracia solo puede ganar uno, aunque los dos hagan bien el trabajo. Le damos la misma normalidad. A nivel personal te ayudan a pasar la semana sonriendo un poquito más, pero dentro del vestuario cuando perdíamos había el mismo ambiente que hay ahora. Cuando perdíamos los jugadores eran conscientes de que podríamos haber ganado a cualquier rival, e incluso los resultados nos habían dado algo menos de lo que nos merecíamos. La única diferencia es que ahora quizá ese trabajo se está viendo materializado en resultados", comenta Borja Jiménez.